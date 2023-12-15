Появились подробности смерти ребенка от гирлянды в Красноуфимске

В Красноуфимске ребенок погиб от удара током, схватившись за удлинитель
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Причины ненадежности электрики и устанавливают в ходе проверки Фото:

Ребенок, погибший от удара током от гирлянды в Красноуфимске (Свердловская область), схватился за удлинитель и выдернул его под напряжением из коробки. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Удлинитель был воткнут в розетку, ко второму концу удлинителя была подключена гирлянда. Ребенок потянулся к гирлянде, схватился за провод удлинителя и выдернул его под напряжением из коробки. Непонятно почему он оказался таким ненадежным, это установят во время проверки», — заявил полковник Валерий Горелых.

Трагедия произошла 14 декабря. Ребенок, которому через два дня должен был исполниться год, игрался в своей комнате, пока мама готовила на кухне. Мальчик потянулся за гирляндой и дернул шнур, в результате чего получил удар током и скончался на месте. Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что к делу подключились следователи, прокуратура также проводит проверку.

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Ребенок, погибший от удара током от гирлянды в Красноуфимске (Свердловская область), схватился за удлинитель и выдернул его под напряжением из коробки. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Удлинитель был воткнут в розетку, ко второму концу удлинителя была подключена гирлянда. Ребенок потянулся к гирлянде, схватился за провод удлинителя и выдернул его под напряжением из коробки. Непонятно почему он оказался таким ненадежным, это установят во время проверки», — заявил полковник Валерий Горелых. Трагедия произошла 14 декабря. Ребенок, которому через два дня должен был исполниться год, игрался в своей комнате, пока мама готовила на кухне. Мальчик потянулся за гирляндой и дернул шнур, в результате чего получил удар током и скончался на месте. Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что к делу подключились следователи, прокуратура также проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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