Появились подробности смерти ребенка от гирлянды в Красноуфимске

В Красноуфимске ребенок погиб от удара током, схватившись за удлинитель

15 декабря 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Причины ненадежности электрики и устанавливают в ходе проверки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ребенок, погибший от удара током от гирлянды в Красноуфимске (Свердловская область), схватился за удлинитель и выдернул его под напряжением из коробки. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Удлинитель был воткнут в розетку, ко второму концу удлинителя была подключена гирлянда. Ребенок потянулся к гирлянде, схватился за провод удлинителя и выдернул его под напряжением из коробки. Непонятно почему он оказался таким ненадежным, это установят во время проверки», — заявил полковник Валерий Горелых. Трагедия произошла 14 декабря. Ребенок, которому через два дня должен был исполниться год, игрался в своей комнате, пока мама готовила на кухне. Мальчик потянулся за гирляндой и дернул шнур, в результате чего получил удар током и скончался на месте. Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что к делу подключились следователи, прокуратура также проводит проверку.

Ребенок, погибший от удара током от гирлянды в Красноуфимске (Свердловская область), схватился за удлинитель и выдернул его под напряжением из коробки. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Удлинитель был воткнут в розетку, ко второму концу удлинителя была подключена гирлянда. Ребенок потянулся к гирлянде, схватился за провод удлинителя и выдернул его под напряжением из коробки. Непонятно почему он оказался таким ненадежным, это установят во время проверки», — заявил полковник Валерий Горелых. Трагедия произошла 14 декабря. Ребенок, которому через два дня должен был исполниться год, игрался в своей комнате, пока мама готовила на кухне. Мальчик потянулся за гирляндой и дернул шнур, в результате чего получил удар током и скончался на месте. Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что к делу подключились следователи, прокуратура также проводит проверку.