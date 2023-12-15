В России повысили первый взнос по льготной ипотеке

Минфин РФ увеличил взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%

16 декабря 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Максимальный размер ипотечного кредита теперь составляет шесть миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ повысило с 20% до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Также власти уравняли максимальный размер ипотеки для всех регионов, который теперь составляет шесть миллионов рублей, сообщается в материалах Минфина России. «Новым постановлением повышен до 30% взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% головых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов, а максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов теперь составляет шесть миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства. Кроме того, кабмин также увеличил с шести до девяти миллионов рублей предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки. Она предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. Ранее президент РФ Владимир Путин просил правительство продлить действие 20-процентного взноса по семейной ипотеке. По словам государства, следует сохранить ключевые направления социальной политики и поддержку многодетных семей. Глава агентства недвижимости Екатерина Никитина рассказала, что покупка квартиры в ипотеку выгоднее, чем аренда, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ повысило с 20% до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Также власти уравняли максимальный размер ипотеки для всех регионов, который теперь составляет шесть миллионов рублей, сообщается в материалах Минфина России. «Новым постановлением повышен до 30% взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% головых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов, а максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов теперь составляет шесть миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства. Кроме того, кабмин также увеличил с шести до девяти миллионов рублей предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки. Она предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. Ранее президент РФ Владимир Путин просил правительство продлить действие 20-процентного взноса по семейной ипотеке. По словам государства, следует сохранить ключевые направления социальной политики и поддержку многодетных семей. Глава агентства недвижимости Екатерина Никитина рассказала, что покупка квартиры в ипотеку выгоднее, чем аренда, передает «Царьград».