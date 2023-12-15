Путин встретился с лидерами парламентских фракций: главные заявления

16 декабря 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Путин твердо заявил, что попытки вмешательства из вне в дела страны будут пресекаться Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций сделал ряд заявлений, касающиеся разных аспектов жизни РФ. Прямая трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». URA.RU приводит главные заявления сделанные в ходе встречи: Выборы главы РФ, назначенные на 17 марта 2024 года, должны состояться на конкурентной основе. Единственным источником власти в стране является народ России. Все попытки вмешательства из вне будут пресекаться;

Конституцию страны нужно рассматривать как живой организм. Поправки в Конституции, принятые в 2020 году, значительно расшили полномочия. По мнению Владимира Путина, поправки также повысили полномочия и ответственность Федерального собрания;

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов на встрече с Путиным заявил, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Миронов войдет в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в президенты РФ. «Справедливая Россия — За правду» готова собрать подписи и войти в штаб предвыборной кампании Путина;

Россия развивает собственные силы стратегического сдерживания, идет реализация масштабных проектов, заявил Путин. Он отметил важность запуска нового моста и новой железнодорожной линии Выходной — Лавна в Мурманской области. Президент заявил, что это дополнительный выход на север и в океан;

В последние дни увеличилось количество солдат ВСУ, сдающихся в плен. Они пополняют обменный фонд. Обмен пленными идет постоянно, работы не прекращаются;

Глава государства отдельно поблагодарил парламентариев за напряженную законотворческую работу, отметив, что многое было сделано. Они оказывают большую помощь фронту и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, отметил Путин;

Президент РФ поддержал идею Сергея Миронова о создании при Совете безопасности комиссии, которая будет помогать людям, живущим в других странах и поддерживающим позицию России. Речь идет в том числе о предоставлении им гражданства в упрощенном порядке;

Путин сообщил, что оговорился во время прямой линии, заявив об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров страны, а не только льготников. Однако теперь кабмин реализует эту инициативу;

Автовладельцев, купивших машины в ближнем зарубежье, до введения нового утильсбора, нельзя облагать повышенными ставками, заявил президент. Речь идет о вступивших в силу 29 октября 2023 года новых правилах, в соответствии с которыми тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, которые приобрели легковые автомобили, в частности, в странах ЕАЭС и ввезли их на территорию РФ для личного использования, с 1 августа 2023 года выросли в среднем в 250 раз до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц;

По предложению Владимира Путина на атомный подводный крейсер «Император Александр III» будет передан флаг с последнего императорского флагмана. Речь идет о Андреевском флаге с последнего российского флагмана.

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов признался, что выпорол бы тех, кто позволил президенту России Владимиру Путину выйти на мороз без шапки. Такой комментарии он дал после появления главы государства на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Церемония прошла 11 декабря в Северодвинске.

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций сделал ряд заявлений, касающиеся разных аспектов жизни РФ. Прямая трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». URA.RU приводит главные заявления сделанные в ходе встречи: