Курганское правительство обсудило планы на 2024 год

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил итоги работы и задачи на 2024 год с главами и депутатами городов и округов. Заседание ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» состоялось 15 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В рамках собрания были рассмотрены вопросы поддержки участников СВО и членов их семей, реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения пожарной безопасности и подготовки к пожароопасному сезону 2024 года», — сообщили на сайте правительства.
Ранее губернатор провел прямую линию в эфире ГТРК Курган, на которой отвечал на вопросы жителей региона. Позже курганские власти назвали категории вопросов, на которые не успел ответить Шумков. Они заявили, что над ними продолжится работа.
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