15 декабря 2023

Курганское правительство обсудило планы на 2024 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
На заседании обсуждались участники СВО, пожары и капитальный ремонт Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил итоги работы и задачи на 2024 год с главами и депутатами городов и округов. Заседание ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» состоялось 15 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В рамках собрания были рассмотрены вопросы поддержки участников СВО и членов их семей, реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения пожарной безопасности и подготовки к пожароопасному сезону 2024 года», — сообщили на сайте правительства.

Ранее губернатор провел прямую линию в эфире ГТРК Курган, на которой отвечал на вопросы жителей региона. Позже курганские власти назвали категории вопросов, на которые не успел ответить Шумков. Они заявили, что над ними продолжится работа.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил итоги работы и задачи на 2024 год с главами и депутатами городов и округов. Заседание ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» состоялось 15 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В рамках собрания были рассмотрены вопросы поддержки участников СВО и членов их семей, реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения пожарной безопасности и подготовки к пожароопасному сезону 2024 года», — сообщили на сайте правительства. Ранее губернатор провел прямую линию в эфире ГТРК Курган, на которой отвечал на вопросы жителей региона. Позже курганские власти назвали категории вопросов, на которые не успел ответить Шумков. Они заявили, что над ними продолжится работа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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