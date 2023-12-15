Курганское правительство обсудило планы на 2024 год

На заседании обсуждались участники СВО, пожары и капитальный ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил итоги работы и задачи на 2024 год с главами и депутатами городов и округов. Заседание ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» состоялось 15 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В рамках собрания были рассмотрены вопросы поддержки участников СВО и членов их семей, реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения пожарной безопасности и подготовки к пожароопасному сезону 2024 года», — сообщили на сайте правительства.

Ранее губернатор провел прямую линию в эфире ГТРК Курган, на которой отвечал на вопросы жителей региона. Позже курганские власти назвали категории вопросов, на которые не успел ответить Шумков. Они заявили, что над ними продолжится работа.