Власти займутся вопросами курганцев, на которые губернатор не успел ответить в прямом эфире

Курганские власти займутся вопросами жителей после прямого эфира с губернатором

12 декабря 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Власти займутся работой по вопросам курганцев, на которые губернатор Шумков не успел дать ответ в прямом эфире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти назвали категории вопросов, на которые не успел ответить губернатор Курганской области во время прямой линии на ГТРК Курган и заявили, что над ними продолжится работа. Об этом написал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Дорогие друзья, в воскресенье после эфира забрал с собой ваши вопросы, ответить на которые не хватило времени. Они распределились на три категории <…> Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», -пишет Шумков. Также он отметил, что в правительстве будут работать над этими обращениями жителей. Губернатор предоставил список категорий поступивших вопросов, над которыми начнут работать власти: Ситуации, когда решение вопроса либо устранение проблемы не требуют значительных ресурсов и времени. Вопросы, требующие дополнительной проработки, времени на проектирование, работы и выделения финансирования. Вопросы, с которыми должны доработать главы местного самоуправления либо руководители учреждений и органов власти, чтобы установить те или иные обстоятельства. Прямая линия с губернатором прошла 10 декабря в эфире ГТРК Курган. На эфире Вадим Шумков ответил на вопросы жителей, которые звонили по номеру на прямую линию и писали комментарии под трансляцией телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте». Глава региона разобрал проблемные ситуации с перевозчиками и заявил что готов поддержать обновление автобусов в Шадринске и Кургане. Также он дал поручение мэрии по школе на бульваре Солнечном и заявил, что власти применят жесткие меры к недобросовестным подрядчикам.

Курганские власти назвали категории вопросов, на которые не успел ответить губернатор Курганской области во время прямой линии на ГТРК Курган и заявили, что над ними продолжится работа. Об этом написал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Дорогие друзья, в воскресенье после эфира забрал с собой ваши вопросы, ответить на которые не хватило времени. Они распределились на три категории <…> Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», -пишет Шумков. Также он отметил, что в правительстве будут работать над этими обращениями жителей. Губернатор предоставил список категорий поступивших вопросов, над которыми начнут работать власти: Прямая линия с губернатором прошла 10 декабря в эфире ГТРК Курган. На эфире Вадим Шумков ответил на вопросы жителей, которые звонили по номеру на прямую линию и писали комментарии под трансляцией телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте». Глава региона разобрал проблемные ситуации с перевозчиками и заявил что готов поддержать обновление автобусов в Шадринске и Кургане. Также он дал поручение мэрии по школе на бульваре Солнечном и заявил, что власти применят жесткие меры к недобросовестным подрядчикам.