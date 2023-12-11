11 декабря 2023

Власти займутся вопросами курганцев, на которые губернатор не успел ответить в прямом эфире

Курганские власти займутся вопросами жителей после прямого эфира с губернатором
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямой эфир с Шумковым Вадимом. Курган, прямой эфир, шумков онлайн
Власти займутся работой по вопросам курганцев, на которые губернатор Шумков не успел дать ответ в прямом эфире Фото:

Курганские власти назвали категории вопросов, на которые не успел ответить губернатор Курганской области во время прямой линии на ГТРК Курган и заявили, что над ними продолжится работа. Об этом написал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Дорогие друзья, в воскресенье после эфира забрал с собой ваши вопросы, ответить на которые не хватило времени. Они распределились на три категории <…> Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», -пишет Шумков. Также он отметил, что в правительстве будут работать над этими обращениями жителей.

Губернатор предоставил список категорий поступивших вопросов, над которыми начнут работать власти:

  1. Ситуации, когда решение вопроса либо устранение проблемы не требуют значительных ресурсов и времени.
  2. Вопросы, требующие дополнительной проработки, времени на проектирование, работы и выделения финансирования.
  3. Вопросы, с которыми должны доработать главы местного самоуправления либо руководители учреждений и органов власти, чтобы установить те или иные обстоятельства.

Прямая линия с губернатором прошла 10 декабря в эфире ГТРК Курган. На эфире Вадим Шумков ответил на вопросы жителей, которые звонили по номеру на прямую линию и писали комментарии под трансляцией телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте». Глава региона разобрал проблемные ситуации с перевозчиками и заявил что готов поддержать обновление автобусов в Шадринске и Кургане. Также он дал поручение мэрии по школе на бульваре Солнечном и заявил, что власти применят жесткие меры к недобросовестным подрядчикам.

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Курганские власти назвали категории вопросов, на которые не успел ответить губернатор Курганской области во время прямой линии на ГТРК Курган и заявили, что над ними продолжится работа. Об этом написал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Дорогие друзья, в воскресенье после эфира забрал с собой ваши вопросы, ответить на которые не хватило времени. Они распределились на три категории <…> Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», -пишет Шумков. Также он отметил, что в правительстве будут работать над этими обращениями жителей. Губернатор предоставил список категорий поступивших вопросов, над которыми начнут работать власти: Прямая линия с губернатором прошла 10 декабря в эфире ГТРК Курган. На эфире Вадим Шумков ответил на вопросы жителей, которые звонили по номеру на прямую линию и писали комментарии под трансляцией телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте». Глава региона разобрал проблемные ситуации с перевозчиками и заявил что готов поддержать обновление автобусов в Шадринске и Кургане. Также он дал поручение мэрии по школе на бульваре Солнечном и заявил, что власти применят жесткие меры к недобросовестным подрядчикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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