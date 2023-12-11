Власти займутся вопросами курганцев, на которые губернатор не успел ответить в прямом эфире

Курганские власти назвали категории вопросов, на которые не успел ответить губернатор Курганской области во время прямой линии на ГТРК Курган и заявили, что над ними продолжится работа. Об этом написал глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Дорогие друзья, в воскресенье после эфира забрал с собой ваши вопросы, ответить на которые не хватило времени. Они распределились на три категории <…> Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», -пишет Шумков. Также он отметил, что в правительстве будут работать над этими обращениями жителей.
Губернатор предоставил список категорий поступивших вопросов, над которыми начнут работать власти:
- Ситуации, когда решение вопроса либо устранение проблемы не требуют значительных ресурсов и времени.
- Вопросы, требующие дополнительной проработки, времени на проектирование, работы и выделения финансирования.
- Вопросы, с которыми должны доработать главы местного самоуправления либо руководители учреждений и органов власти, чтобы установить те или иные обстоятельства.
Прямая линия с губернатором прошла 10 декабря в эфире ГТРК Курган. На эфире Вадим Шумков ответил на вопросы жителей, которые звонили по номеру на прямую линию и писали комментарии под трансляцией телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте». Глава региона разобрал проблемные ситуации с перевозчиками и заявил что готов поддержать обновление автобусов в Шадринске и Кургане. Также он дал поручение мэрии по школе на бульваре Солнечном и заявил, что власти применят жесткие меры к недобросовестным подрядчикам.
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