15 декабря 2023
14 декабря 2023

Бастрыкин занялся вопросом отлова собак в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туман. Тюмень, собака, бездомная собака, туман
На улице Электросетей в Тюмени собаки бросаются на детей и взрослых Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке действий лиц, ответственных за отлов собак в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад по опубликованному обращению жительницы Тюменской области. <…> Следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за отлов собак. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале.

В обращении жительница Тюмени сообщила, что на улице Электросетей гуляет стая бездомных собак, которые бросаются на детей и взрослых. Одна из собак ранее уже нападала на девочку.

В Тюмени в микрорайоне Дом обороны около 30 жителей пострадали от укусов бездомных собак. Дети боятся выйти даже во двор.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке действий лиц, ответственных за отлов собак в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад по опубликованному обращению жительницы Тюменской области. <…> Следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за отлов собак. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале. В обращении жительница Тюмени сообщила, что на улице Электросетей гуляет стая бездомных собак, которые бросаются на детей и взрослых. Одна из собак ранее уже нападала на девочку. В Тюмени в микрорайоне Дом обороны около 30 жителей пострадали от укусов бездомных собак. Дети боятся выйти даже во двор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...