Бастрыкин занялся вопросом отлова собак в Тюмени

16 декабря 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

На улице Электросетей в Тюмени собаки бросаются на детей и взрослых Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке действий лиц, ответственных за отлов собак в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад по опубликованному обращению жительницы Тюменской области. <…> Следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за отлов собак. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале. В обращении жительница Тюмени сообщила, что на улице Электросетей гуляет стая бездомных собак, которые бросаются на детей и взрослых. Одна из собак ранее уже нападала на девочку. В Тюмени в микрорайоне Дом обороны около 30 жителей пострадали от укусов бездомных собак. Дети боятся выйти даже во двор.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке действий лиц, ответственных за отлов собак в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад по опубликованному обращению жительницы Тюменской области. <…> Следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за отлов собак. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале. В обращении жительница Тюмени сообщила, что на улице Электросетей гуляет стая бездомных собак, которые бросаются на детей и взрослых. Одна из собак ранее уже нападала на девочку. В Тюмени в микрорайоне Дом обороны около 30 жителей пострадали от укусов бездомных собак. Дети боятся выйти даже во двор.