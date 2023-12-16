Баятович: отказ от дешевого газа из РФ привел к краху Европы

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
По мнению Баятовича, Европа стала вассалом США Фото:

Европейское производство осталось без преимущества в виде дешевого российского газа и идет к деиндустриализации. Об этом заявил гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.

«Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье. Этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС», — указал Баятович в интервью РИА Новости.

По его словам, цены на газ в Европе уже не будут прежними. В странах Евросоюза идет снижение ВВП и инфляция. Гендиректор компании «Србиягаз» убежден, что Европа стала вассалом Вашингтона, а компании из Европы переселяются в США или КНР. Баятович отметил, что Китай будет получать газ из России, а американцы смогут добыть его самостоятельно.

Газета Financial Times рассказала, что Европейский союз (ЕС) готовит законопроект, который может позволить компаниям выходить из контрактов с поставщиками газа из России без необходимости выплаты компенсации. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что без РФ европейские страны теряют свою конкурентоспособность. Причина в том, то им приходится покупать втридорога энергоресурсы.

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Европейское производство осталось без преимущества в виде дешевого российского газа и идет к деиндустриализации. Об этом заявил гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. «Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье. Этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС», — указал Баятович в интервью РИА Новости. По его словам, цены на газ в Европе уже не будут прежними. В странах Евросоюза идет снижение ВВП и инфляция. Гендиректор компании «Србиягаз» убежден, что Европа стала вассалом Вашингтона, а компании из Европы переселяются в США или КНР. Баятович отметил, что Китай будет получать газ из России, а американцы смогут добыть его самостоятельно. Газета Financial Times рассказала, что Европейский союз (ЕС) готовит законопроект, который может позволить компаниям выходить из контрактов с поставщиками газа из России без необходимости выплаты компенсации. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что без РФ европейские страны теряют свою конкурентоспособность. Причина в том, то им приходится покупать втридорога энергоресурсы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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