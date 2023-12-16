Европейское производство осталось без преимущества в виде дешевого российского газа и идет к деиндустриализации. Об этом заявил гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
«Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье. Этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС», — указал Баятович в интервью РИА Новости.
По его словам, цены на газ в Европе уже не будут прежними. В странах Евросоюза идет снижение ВВП и инфляция. Гендиректор компании «Србиягаз» убежден, что Европа стала вассалом Вашингтона, а компании из Европы переселяются в США или КНР. Баятович отметил, что Китай будет получать газ из России, а американцы смогут добыть его самостоятельно.
Газета Financial Times рассказала, что Европейский союз (ЕС) готовит законопроект, который может позволить компаниям выходить из контрактов с поставщиками газа из России без необходимости выплаты компенсации. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что без РФ европейские страны теряют свою конкурентоспособность. Причина в том, то им приходится покупать втридорога энергоресурсы.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.