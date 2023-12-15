В некоторых городах ХМАО школьники младших классов останутся дома из-за морозов

16 декабря 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Актировки в школах ХМАО Фото: Илья Московец © URA.RU В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа 16 декабря из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -27.5°, ветер 3 м/с», — говорится в сообщении об актировке. Занятия отменены у начальных классов школьников Когалыма, Покачи и Радужного. При этом школьники городов Белоярский, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Советский, Югорск, Урай, Сургут, Пыть-Ях и Ханты-Мансийск учатся в штатном режиме. В новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в четырех городах. В остальных будет от -20 до -29 градусов.

В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа 16 декабря из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -27.5°, ветер 3 м/с», — говорится в сообщении об актировке. Занятия отменены у начальных классов школьников Когалыма, Покачи и Радужного. При этом школьники городов Белоярский, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Советский, Югорск, Урай, Сургут, Пыть-Ях и Ханты-Мансийск учатся в штатном режиме. В новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в четырех городах. В остальных будет от -20 до -29 градусов.