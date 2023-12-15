15 декабря 2023

В некоторых городах ХМАО школьники младших классов останутся дома из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарисовки. Екатеринбург, зима, школьники, дружба
Актировки в школах ХМАО Фото:

В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа 16 декабря из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -27.5°, ветер 3 м/с», — говорится в сообщении об актировке.

Занятия отменены у начальных классов школьников Когалыма, Покачи и Радужного. При этом школьники городов Белоярский, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Советский, Югорск, Урай, Сургут, Пыть-Ях и Ханты-Мансийск учатся в штатном режиме.

В новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в четырех городах. В остальных будет от -20 до -29 градусов.

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В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа 16 декабря из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -27.5°, ветер 3 м/с», — говорится в сообщении об актировке. Занятия отменены у начальных классов школьников Когалыма, Покачи и Радужного. При этом школьники городов Белоярский, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Советский, Югорск, Урай, Сургут, Пыть-Ях и Ханты-Мансийск учатся в штатном режиме. В новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в четырех городах. В остальных будет от -20 до -29 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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