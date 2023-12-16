Как справиться с бессонницей

Теплое молоко с медом помогает справиться с бессонницей

16 декабря 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

Нарушенный режим дня может стать причиной бессонницы Фото: Анна Майорова © URA.RU Бессонница — серьезное нарушение сна, отрицательно влияющее на здоровье. Причины бессонницы могут быть разными, от нарушенного режима дня до депрессии. Избавиться от бессонницы можно с помощью домашних средств, подбираемых индивидуально. «Ридус» со ссылкой на журнал Клео.ру рассказывает о народных способах борьбы с отсутствием сна. Травяной чай Травяной чай с мелиссой или чередой помогает снять напряжение, устранить стресс и успокоить нервную систему. Он улучшает засыпание и обеспечивает глубокий и качественный сон. Теплое молоко с медом Теплое молоко с медом помогает расслабиться и быстрее заснуть. Если не любите молоко, можно попить перед сном травяной чай или настой с медом. Банановый смузи Бананы содержат магний и калий, которые помогают расслабить мышцы, а триптофан снижает стресс и тревогу. Для приготовления напитка смешайте один банан, полстакана теплого молока и столовую ложку миндальной пасты в блендере до однородности. Этот необычный, но вкусный метод может помочь справиться с бессонницей. Ванна с травами или эфирными маслами Перед сном принять горячую ванну с мелиссой, лавандой или эфирными маслами этих растений поможет снять напряжение и полностью расслабиться. Важно проверить, нет ли аллергической реакции на масла перед их использованием.

Бессонница — серьезное нарушение сна, отрицательно влияющее на здоровье. Причины бессонницы могут быть разными, от нарушенного режима дня до депрессии. Избавиться от бессонницы можно с помощью домашних средств, подбираемых индивидуально. «Ридус» со ссылкой на журнал Клео.ру рассказывает о народных способах борьбы с отсутствием сна. Травяной чай с мелиссой или чередой помогает снять напряжение, устранить стресс и успокоить нервную систему. Он улучшает засыпание и обеспечивает глубокий и качественный сон. Теплое молоко с медом помогает расслабиться и быстрее заснуть. Если не любите молоко, можно попить перед сном травяной чай или настой с медом. Бананы содержат магний и калий, которые помогают расслабить мышцы, а триптофан снижает стресс и тревогу. Для приготовления напитка смешайте один банан, полстакана теплого молока и столовую ложку миндальной пасты в блендере до однородности. Этот необычный, но вкусный метод может помочь справиться с бессонницей. Перед сном принять горячую ванну с мелиссой, лавандой или эфирными маслами этих растений поможет снять напряжение и полностью расслабиться. Важно проверить, нет ли аллергической реакции на масла перед их использованием.