Как справиться с бессонницей

Бессонница — серьезное нарушение сна, отрицательно влияющее на здоровье. Причины бессонницы могут быть разными, от нарушенного режима дня до депрессии. Избавиться от бессонницы можно с помощью домашних средств, подбираемых индивидуально. «Ридус» со ссылкой на журнал Клео.ру рассказывает о народных способах борьбы с отсутствием сна.
Травяной чай
Травяной чай с мелиссой или чередой помогает снять напряжение, устранить стресс и успокоить нервную систему. Он улучшает засыпание и обеспечивает глубокий и качественный сон.
Теплое молоко с медом
Теплое молоко с медом помогает расслабиться и быстрее заснуть. Если не любите молоко, можно попить перед сном травяной чай или настой с медом.
Банановый смузи
Бананы содержат магний и калий, которые помогают расслабить мышцы, а триптофан снижает стресс и тревогу. Для приготовления напитка смешайте один банан, полстакана теплого молока и столовую ложку миндальной пасты в блендере до однородности. Этот необычный, но вкусный метод может помочь справиться с бессонницей.
Ванна с травами или эфирными маслами
Перед сном принять горячую ванну с мелиссой, лавандой или эфирными маслами этих растений поможет снять напряжение и полностью расслабиться. Важно проверить, нет ли аллергической реакции на масла перед их использованием.
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