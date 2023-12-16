Bloomberg: Путин пошел ва-банк на Украине

16 декабря 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин продолжает твердо стоять на своем, пишет Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным показала, что российский лидер решительно сохраняет приверженность своим фундаментальным позициям по поводу украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Владимир Путин 14 декабря подтвердил свою приверженность фундаментальным позициям. На Прямой линии президент отметил важность развития промышленности и мобилизации молодежи в России», — говорится в материале агентства. Там добавили, что Европа, в свою очередь, неоднозначно реагирует на это, демонстрируя расхождения между риторикой и обязательствами, что может привести к стратегическим потерям для нее. Есть критики, которые сомневаются в поддержке Украины, поскольку страна и ее сторонники не представили четкой концепции победы или стратегии. Предыдущий критерий, а именно возврат всех потерянных территорий, стал непрактичным после многолетних неудачных попыток достижения прорыва, заключил автор. Американский обозреватель Ли Хокстейдер также называет стратегическое терпение президента Владимира Путина, главным его преимуществом. Он указывает, что дееспособность Украины станет ограниченной из-за снижения военной поддержки со стороны западных партнеров, что приведет к нехватке снарядов и военной техники. Хокстейдер считает, что, в конечном счете, Киев будет вынужден сдаться. Недавнее решение Венгрии заблокировать пакет помощи Евросоюза для Украины может считаться промежуточной победой Путина , передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным показала, что российский лидер решительно сохраняет приверженность своим фундаментальным позициям по поводу украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Владимир Путин 14 декабря подтвердил свою приверженность фундаментальным позициям. На Прямой линии президент отметил важность развития промышленности и мобилизации молодежи в России», — говорится в материале агентства. Там добавили, что Европа, в свою очередь, неоднозначно реагирует на это, демонстрируя расхождения между риторикой и обязательствами, что может привести к стратегическим потерям для нее. Есть критики, которые сомневаются в поддержке Украины, поскольку страна и ее сторонники не представили четкой концепции победы или стратегии. Предыдущий критерий, а именно возврат всех потерянных территорий, стал непрактичным после многолетних неудачных попыток достижения прорыва, заключил автор. Американский обозреватель Ли Хокстейдер также называет стратегическое терпение президента Владимира Путина, главным его преимуществом. Он указывает, что дееспособность Украины станет ограниченной из-за снижения военной поддержки со стороны западных партнеров, что приведет к нехватке снарядов и военной техники. Хокстейдер считает, что, в конечном счете, Киев будет вынужден сдаться. Недавнее решение Венгрии заблокировать пакет помощи Евросоюза для Украины может считаться промежуточной победой Путина, передает Pravda.Ru.