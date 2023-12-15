Дело бывшего свердловского замминистра связано с жильем для военных. Фото

16 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Игоря Дубровина доставили в Екатеринбург 15 декабря, а не 14-го, как сообщалось ранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уголовное дело, в котором фигурирует бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин, связано со строительством жилья для военных. Об этом URA.RU стало известно на заседании в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, где избирают меру пресечения для Дубровина. У следствия, по предварительным данным, якобы есть переписка, где Дубровин дает некие указания на тот момент действующему руководству компании «Омега-Строй». Вероятно, речь идет о периоде работы Дубровина в управлении заказчика капитального строительства Минобороны, как и сообщало URA.RU накануне в рубрике «Слухи». По словам адвоката Дубровина Валерия Заречнова, следствие по этому делу идет уже 10 месяцев. Смысла в том, чтобы отправлять Дубровина в СИЗО, он не видит. Родные (в зале, в частности, мать Дубровина) заявили, что предоставят квартиру, где экс-чиновник сможет отбывать домашний арест. «Суд не берет во внимание тот объем работ, который был выполнен. В материалах звучит, что Дубровина подозревают в хищении суммы свыше одного миллиона рублей. [А в общей сложности] предварительно, речь идет о 63 млн рублей», — отметил Заречнов. В деле Дубровина есть еще два фигуранта. Дубровина, как писало URA.RU, задержали 14 декабря. В этот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкалья, который он занял летом 2023-го. До этого Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. А в 2019—2020 годах Дубровин руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Источник URA.RU ранее утверждал, что претензии силовиков к Дубровину могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации. Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). Он также доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России». Его задержали в Чите 14 декабря. Защита просит отправить Игоря Дубровина под домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело, в котором фигурирует бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин, связано со строительством жилья для военных. Об этом URA.RU стало известно на заседании в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, где избирают меру пресечения для Дубровина. У следствия, по предварительным данным, якобы есть переписка, где Дубровин дает некие указания на тот момент действующему руководству компании «Омега-Строй». Вероятно, речь идет о периоде работы Дубровина в управлении заказчика капитального строительства Минобороны, как и сообщало URA.RU накануне в рубрике «Слухи». По словам адвоката Дубровина Валерия Заречнова, следствие по этому делу идет уже 10 месяцев. Смысла в том, чтобы отправлять Дубровина в СИЗО, он не видит. Родные (в зале, в частности, мать Дубровина) заявили, что предоставят квартиру, где экс-чиновник сможет отбывать домашний арест. «Суд не берет во внимание тот объем работ, который был выполнен. В материалах звучит, что Дубровина подозревают в хищении суммы свыше одного миллиона рублей. [А в общей сложности] предварительно, речь идет о 63 млн рублей», — отметил Заречнов. В деле Дубровина есть еще два фигуранта. Дубровина, как писало URA.RU, задержали 14 декабря. В этот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкалья, который он занял летом 2023-го. До этого Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. А в 2019—2020 годах Дубровин руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Источник URA.RU ранее утверждал, что претензии силовиков к Дубровину могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации. Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). Он также доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России». Его задержали в Чите 14 декабря.