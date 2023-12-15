Свердловские слухи: за авторитета предлагали миллионы

О «Рефтинском переполохе», молодости Росселя и экс-силовике на выборах. Выпуск 1053

15 декабря 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU Пока свердловский минздрав экстренно проверяет состояние больниц после жалобы Путину из поселка Рефтинский, проект медкластера в Академическом столкнулся с новой угрозой. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов готовит масштабный передел в своем окружении, а экс-сенатор Эдуард Россель переживает очередную политическую молодость. К какой битве готовится ректор УрГЭУ Яков Силин, зачем дали карт-бланш «информминистру» Юлии Хусаиновой и от кого бегут сотрудники «Облгазеты», — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Элита едет на выдвижение Путина Прямая линия с Владимиром Путиным — одна из главных тем недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На субботнее собрание в Москве, где группа поддержки президента РФ Владимира Путина выдвинет его кандидатуру для участия в выборах-2024, собирается небольшая делегация и от Свердловской области. По слухам, свидетелями исторического момента станут самые известные в регионе личности. Свердловские чиновники не справились с заданием АП… После того, как стало известно о выдвижении Владимира Путина на новый срок, в резиденцию свердловского губернатора пришло задание от администрации президента. Суть его в том, чтобы члены правительства, депутаты заксобрания, мэры, депутаты местных дум, директора бюджетных учреждений на личных страницах в соцсетях обязательно выпустили посты со словами поддержки. Пост должен был быть оперативным и не клишированным. С последним пунктом справились не все. …, но у них есть возможность исправиться Другое задание, которое поступило от АП, — посмотреть «Итоги года с Владимиром Путиным», выбрать какой-либо тезис и написать по нему душещипательный пост в соцсетях. Крайний срок — утро 16 декабря. «В период начинающейся предвыборной кампании у нелояльного Путину электората должно сформироваться устойчивое ощущение нахождения в абсолютном меньшинстве. Для этого информация должна идти отовсюду», — объясняет поручение инсайдер. Жалоба Путину ставит под угрозу важный проект… Андрею Карлову пришлось экстренно выезжать в Рефтинский Фото: Илья Московец © URA.RU По слухам, из-за жалобы на состояние больницы в Рефтинском может подвиснуть судьба медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. «Свердловские чиновники 14 декабря на заседании в заксобрании защищали идею медкластера перед замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным, а спустя несколько часов разразился скандал. Из-за этого реализацию проекта могут отодвинуть», — предполагает слухач. … и заставляет Карлова взяться за больницы Говорят, что министр здравоохранения региона Андрей Карлов обязует главврачей по всей области предоставить фотоотчет о состоянии их медучреждений. Поводом стало все то же обращение к Путину из Рефтинского. Дело Дубровина приведет к министру… Уголовное дело, в рамках которого задержали бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина, в последнее время работавшего замом губернатора Забайкалья, может ударить по главе свердловского минстроя Михаилу Волкову. «Волкова сейчас поторопят на пенсию», — предвкушает собеседник во власти. Другим «пострадавшим», по его словам, может стать профильный замгубернатора Сергей Швиндт — в зависимости от того, какие показания даст Дубровин. Задержание Игоря Дубровина по-настоящему шокировало политтусовку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …оно связано с Минобороны Знающие Дубровина люди утверждают, что претензии силовиков к нему могут быть не только по линии АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которое Дубровин возглавлял в 2019—2020 годах и которое занималось так и не реализованным проектом строительства нового зала филармонии, но и с другой его работой. Дубровин — как пишут СМИ, дольше всего — трудился в управлении заказчика капитального строительства Минобороны. Бывший шеф СК займется подготовкой к выборам По слухам, главный федеральный инспектор по Свердловской области, экс-шеф регионального СК Михаил Богинский вошел в экспертно-технологическую группу, созданную областными властями для анализа и подготовки предложений по весенней политической кампании. «Многие оценивают это как фактор консолидации административно-политической элиты региона и пример для соседних субъектов федерации», — передает общее настроение инсайдер. Россель переживает очередную молодость Эдуард Россель продолжает быть в тренде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В высоких кабинетах констатируют — бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель переживает очередную политическую молодость. «Яркий пример — заседание созданного мэром Орловым совета директоров Екатеринбурга будет проходить на площадке Демидовского центра, а сам Россель будет еще и главным докладчиком», — делится собеседник. Чиновников ждет проверка юбилеем В следующем году Свердловская область отпразднует 90-летний юбилей, который, как отмечает статусный собеседник, станет проверкой как глав муниципалитетов, так и руководителей министерств и ведомств. «Оценка их профессионального уровня и административных способностей будет зависеть от того, с каким размахом и массовостью они поучаствовали в юбилее», — рассказывает собеседник. «Цифровой» замгубернатора нацелился на федералов Дмитрий Ионин все чаще мелькает в Москве Фото: Московец Илья © URA.RU Не может забыть свое депутатское прошлое заместитель губернатора Дмитрий Ионин, подмечают наблюдатели в правительстве. Молодой чиновник полностью взял на себя конгрессно-выставочную деятельность и позиционирование региона и часто бывает в Москве, где общается с федеральными чиновниками.



Сначала он провел День региона на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где лично курировал застройку стенда и формирование программы, затем стал хедлайнером первого IT-конгресса «Форум будущего», идею проведения которого сам и предложил, а теперь вместе с Куйвашевым снова летит в Москву на ВДНХ, где 18 декабря на стенде региона готовятся принять Михаила Мишустина. «Началась президентская кампания, а значит количество подобных публичных мероприятий будет все больше и больше. Ионин, видимо, не может забыть свое депутатское прошлое и использует эти встречи для самопиара», — злословят собеседники агентства и в то же время признают — кадровый потенциал в преддверии президентской кампании Ионин демонстрирует успешно. Мэры отдают соцстройки области Главы муниципалитетов все активнее отдают заказы на строительство объектов социальной инфраструктуры на уровень региона. Их подбивают чиновники из областных минстроя и минфина, ведь в таком случае объекты вводят в эксплуатацию намного быстрее. Силин готовится к атаке УрФУ, … Якову Силину предстоит отстаивать право УрГЭУ-СИНХ на самостоятельность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По слухам, ректор Ургэу-СИНХ Яков Силин решил постепенно отказываться от некоторых многочисленных общественных должностей, в том числе в «Единой России». Он планирует сосредоточиться на основной работе, тем более, что вскоре ему понадобятся силы, чтобы отбить очередную атаку руководства УрФУ. Последние уже давно мечтают о присоединении СИНХа. …но главную должность удержит По слухам, должность главы Общественной палаты Екатеринбурга Силин все же сохранит. О чем якобы уже и проинформировал свое окружение. УрФУ готовится к новому ректору Несмотря на то, что у нынешнего ректора УрФУ Виктора Кокшарова срок полномочий истекает только через год, подготовка к избранию преемника уже началась, подмечают наблюдатели. «Предстоит долгая марафонская дистанция по кабинетам крупных чиновников, и команда Кокшарова постепенно начинает этот путь, на котором надо избежать ошибок», — делится собеседник. Прокуратура проверяет управляющую компанию «Горы Белой» По слухам, после публикации URA.RU о том, что сотрудники АНО УК ТРК СО (управляющая компания туркластера «Гора Белая) пожаловались в правительство РФ на задержку зарплат, местная прокуратура начала проверку. Особенно сотрудники надзорного ведомства спрашивают с главы АНО Леонида Гункевича, который, впрочем, виноватым себя не считает и обвиняет в проблемах курирующий орган — департамент развития туризма. При этом сотрудники УК так и не получили зарплату, хотя деньги от минфина — 45 млн рублей — на счет ДРТ уже пришли. У «Кольцово» — новый пресс-секретарь,… Пост директора по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово», который пустовал с сентября после перехода Андрея Клименских в головной офис УК «Аэропорты регионов», перестал быть вакантным. По слухам, уже на следующей неделе журналистам представят нового пиарщика. Его фамилия многих удивит, рассказывает инсайдер, но заранее раскрывать ее не решается. … возможно, экс-заместитель Хусаиновой Сергей Симаков (слева) может стать новым пиарщиком аэропорта «Кольцово» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На эту новость накладывается другая, из которой можно сделать определенные выводы. Из департамента информационной политики уходит замдиректора Юлии Хусаиновой — Сергей Симаков. «Говорят, уходит в холдинг „Аэропорты Регионов“. По какой причине — никому не говорит. Но уходит с радостью, это скрыть невозможно», — рассказывает знакомый с ситуацией человек ДИП проверит чистоту подписчиков властных структур Департамент информационной политики проверит страницы органов власти в соцсетях. Особенно будут смотреть на то, сколько среди подписчиков ботов, а сколько реальных людей. Будут ли проверять соцсети самого департамента, остается загадкой. Хусаиновой дали карт-бланш на выборах президента По мнению наблюдателей, практически полной автономности в том, как вести информационную кампанию в период президентских выборов, добилась «информминистр» — как она сама себя называет в узких кругах — Юлия Хусаинова. «Правда, с этим связаны и высокие риски — в случае проблем вся ответственность будет на ней, а тревожные сигналы и жалобы от местных газет идут уже за несколько месяцев до выборов», — делится статусный собеседник. Мэр Екатеринбурга устроил передел во власти… Важнейшее решение Алексей Орлов примет на днях Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов под Новый год решил перераспределить полномочия внутри своей команды. Кому из его заместителей и что достанется, окончательно, говорят, пока не решено. Но уже известно: переделов такого масштаба на третьем этаже не было больше двух лет. …и запустил «мусорную» реформу На неделе Орлов, как и анонсировало URA.RU, официально создал МБУ «Строительные технологии» — организацию, которая будет заниматься утилизацией всего строительного мусора в городе. Ожидается, что за кресло директора учреждения развернется настоящая аппаратная интрига: на него может претендовать группа депутатов думы, в то время как вице-мэр Рустам Галямов (инициатор реформы), вероятно, попытается назначить кого-то своего. Фадеева отыгрывает позиции Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева — одна из самых доверенных лиц Орлова — отыгрывается за аппаратную неудачу, выразившуюся в лишении «города» полномочий в сфере международной активности (это ее любимая тема). По слухам, Фадеева приложила максимум усилий, чтобы беспрецедентно масштабный прием волонтеров в ККТ «Космос» прошел так, как он прошел, — и без бюджетных расходов (не потратили ни рубля). «У нее все было только на личных договоренностях. Трудно себе представить, какие обязательства она взяла», — гадают в кулуарах мэрии. А другого вице-мэра Екатеринбурга разнес первый зам Куйвашева Письма из прокуратуры пришли и Алексею Шмыкову Фото: Илья Московец © URA.RU Первый замгубернатора Алексей Шмыков внезапно отреагировал на беспрецедентно большую прокурорскую проверку в мэрии Екатеринбурга, которая длилась больше двух месяцев. В ноябре он вызывал вице-мэра по уличной торговле Дмитрия Ноженко (в его подведах и работали прокуроры) и вместе с минАПК устроил «городу» разнос, нарезал сразу несколько задач с дедлайном до Нового года. Говорят, это тонкий аппаратный ход: получив письма из облпрокуратуры, Шмыков показал, что следит за ситуацией. Статусного лесничего ждут проблемы… Глава нижнетагильского лесничества Ринат Садретдинов, прежде возглавлявший местный филиал «Уральской авиабазы», в ближайшее время может стать фигурантом серьезной проверки. Недоброжелатели направляют силовикам аналитички, в которых есть словосочетания «незаконная рубка» (старая история от 2014 года, якобы было уголовное дело), «теневой прайс за рубку», «семейственность на работе» (якобы в лесничестве трудятся жена его и жена брата) и «дружба с подрядчиками». Также утверждается, что Садретдинов может фактически владеть автомобилями и дорогой недвижимостью, не зарегистрированными на него. Власти не поняли претензий жителей Власти поселка Лобва, в котором в аномальные морозы пропали молоко и хлеб, оказались крайне недовольны тем, что местные жители начали на это публично жаловаться. По мнению чиновников, ситуация не была такой уж критичной, а поставки по итогу наладились, как только на улице немного потеплело. Главный по ЖКХ в Нижнем Тагиле попал под удар Из-за коммунальной аварии 8 декабря без тепла остались сотни тагильчан Фото: Александр Кондратюк © URA.RU Масштабная коммунальная авария в Нижнем Тагиле, оставившая без воды и тепла больше десяти тысяч человек, может привести к кадровым перестановкам. В частности, в администрации рассматривают возможность смены начальника управления ЖКХ Павла Ивушкина. В случае повторения коммунального ЧП на его место рассматривают вице-мэра по горхозяйству Егора Копысова. ПАЗ обратится в ФАС из-за тагильских автобусов В Нижнем Тагиле планируют оспорить полумиллиардный контракт на приобретение автобусов. По слухам, технические требования писались под конкретного поставщика — компанию «Симаз». Этим остался недоволен один из дистрибьюторов завода ПАЗ. В ближайшее время он планирует обратиться в ФАС. Застройщикам бесплатно раздадут земли Чтобы выполнить задание правительства РФ, власти муниципалитетов готовы идти на отчаянный шаг Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы выполнить поручение федерального кабмина по строительству многоквартирных домов, власти Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска готовы пойти на отчаянный шаг. В частности, застройщикам предложат бесплатно в собственность наиболее «лакомые» участки: к которым подведены коммуникации, в удобных локациях. Все это требуется для «равномерного развития муниципалитетов». Оборонщики готовятся к концу СВО Интересный тренд подметил один из топов промышленной отрасли — руководство предприятий, которые выполняют госзаказы, уже задумывается о временах, когда кончится спецоперация. «Объем гособоронзаказа сократится, высвободятся мощности, а люди — куда их девать? Многие уже сейчас в поисках новых заказов по линии производства гражданской продукции», — делится собеседник. За криминального авторитета предлагали миллионы Друзья Фартового не оставляют попыток вытащить его из СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU За освобождение соратника Геры ЖБИ Александра Дискова (прозвище Фартовый) из СИЗО-1 предлагали залог — пять миллионов рублей. Кроме того, товарищи приносили в суд документы на квартиру, в которой бы жил Фартовый на время домашнего ареста. «Вообще, друзья Дискова готовы собрать любую сумму, которую им озвучат. Но этого не происходит. Дискова не выпускают из-под стражи», — пояснил слухач. Силовики сжалятся над свердловским тренером-педофилом ГУФСИН Свердловской области, скорее всего, не будет этапировать из Екатеринбурга осужденного за педофилию 85-летнего тренера Николая Ражева. Его родные обратились к руководству ведомства с такой просьбой. «ФСИН обычно идет навстречу в таких случаях. Все понимают, что в случае с Ражевым процесс этапирования будет тяжелым, ведь он уже сильно пожилой. Скорее всего, его оставят у нас, в какой-нибудь ИК-10», — считает слухач. Сейчас тренер находится в больнице при СИЗО. Свердловский главк МВД затопило водой,… После потопа некоторые полицейские не вышли на работу Фото: Илья Московец © URA.RU На неделе в полицейском главке на Ленина, 17 в Екатеринбурге произошло коммунальное ЧП: прорвало трубу. Водой затопило первый и второй этажи, говорят слухачи. Коммунальщики устранили аварию, однако на следующий же день ЧП повторилось. «Пострадал музей», — рассказал инсайдер агентства. …а полицейские стали массово болеть Говорят, что из-за коммунального коллапса в здании несколько дней было холодно. «После этого многие сотрудники вынуждены были уйти на больничные. Проблему в итоге решили, но работой коммунальщиков остались недовольны», — поделился источник. Главный суд Екатеринбурга замерзает Говорят, в Свердловском областном суде с наступлением сильных морозов стало очень холодно. Больше всего это чувствуется на втором этаже здания. Сотрудникам приходится ставить теплопечки, чтобы согреться. Свердловским конвоирам не хватает зарплаты Конвоирам не хватает зарплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU Рядовые свердловские приставы негодуют из-за уровня зарплат. Говорят, что это является главной причиной, по которой в ведомстве надолго не задерживаются. «Трудно быть замотивированным, когда зарплаты не хватает», — отметил собеседник агентства. Учителя получат новый способ заработать,… Говорят, что педагоги, которые прошли курс повышения квалификации (в данном случае речь идет о профориентации) получат новый пункт в личном KPI. «Выполнение часов по новой дисциплине будет давать баллы, а они, в свою очередь, перерастут в премии», — заявил слухач. … что спровоцирует конкуренцию «Предполагается, что дополнительная „халтура“ заинтересует и других педагогов, в связи с чем они массово будут повышать квалификацию по новой дисциплине. Профильное министерство сможет сэкономить, ведь не придется нанимать специалистов со стороны, а педагоги смогут немного подзаработать», — сказал собеседник агентства. Из «Областной газеты» бегут люди… В главной газете правительства продолжаются кадровые изменения Фото: Жабриков Владимир © URA.RU Под Новый год освобождаются сразу две должности в управлении редакции: директор по производству и технологиям Светлана Мельникова уходит к своему экс-коллеге Антону Шадрину на Свердловскую киностудию. А директор по печати и распространению Ольга Михайлова возвращается к полноценному руководству газетой «Московский комсомолец», учредителем которого она и продолжала оставаться, работая в ОГ. … на радость коллегам «Впрочем, коллектив „Областной“ с облегчением воспринимает некоторые отставки. Часть должностей была искусственно введена при экс-начальнике Антоне Стуликове с единственной целью — трудоустройства своих бывших коллег с ОТВ. Функционально они были не востребованы, а деньги на их содержание выделялись значительные», — говорит инсайдер. В массовых увольнениях из «ОГ» замешана «Почта России»… Напротив, два других увольнения — зама главбуха Оксаны Волковой и начальника отдела по подписке Светланы Тарасовой — коллектив воспринял настороженно. «В редакции поговаривают, что специалисты с многолетним опытом уходят, потому что не хотят участвовать в подписании отчетных документов с недостоверной информацией. Например, таких, как акты о стопроцентном выполнении услуг по распространению «Областной газеты» «Почтой России», — передает слухач. … и характер шефа Антона Третьякова называют сложным человеком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди других причин массового ухода людей называют и трения с гендиректором Антоном Третьяковым. Многие якобы не могут найти с шефом взаимопонимания. «Характер у Третьякова сложный, с подчиненными он бывает высокомерен и надменен, может публично унизить. С одними он здоровается, с другими демонстративно нет. Не всем комфортно в таких условиях», — передает атмосферу в ОГ инсайдер. Челябинские мигранты захватили рынок такси,… Из-за запрета на работу в такси, который действует в Челябинской области для мигрантов, последние едут работать в соседний Екатеринбург. Здесь они таксуют всю неделю, спят в машинах, а потом уезжают с выручкой домой, жалуется один из местных участников рынка. «Все бы ничего, но в Екатеринбурге рынок и так переполнен, причем по большей степени работают местные», — рассказывает собеседник. … их обвиняют в заговоре Поэтому, чтобы выбить себе рабочее место, мигранты придумали схему — они подговаривают своих друзей и знакомых из диаспор, чтобы те при заказе такси ставили самую низкую оценку местным водителям. Агрегаторы «Яндекса» рассчитаны так, что если ты получаешь несколько негативных оценок за сутки, то твой аккаунт блокируется на время, рейтинг понижается и поступает меньше заказов. «Нас выживают с рынка», — негодует собеседник. Аукционный дом рассчитывал на поддержку меценатов Первые торги от «Литфонда» оставили участников в недоумении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, что создатели московского аукционного дома «Литфонд», зашедшего в Екатеринбург, рассчитывали, что их лот с иконой «Вознесение Богоматери на небо» из собрания цесаревича Алексея приобретут местные меценаты. Аукцион прошел, максимальная ставка достигала 8 млн рублей, однако кто именно предложил такую цену и за сколько икону в итоге отдали, пока остается загадкой. У культурной тусовки возникли вопросы При этом представители культуры, которые рассчитывали, что филиал «Литфонда» в Екатеринбурге будет иметь помещение, оказались немного разочарованы. Первый аукцион прошел онлайн, а культурная тусовка осталась в недоумении — ждать ли физической площадки в будущем или нет. В элитном ТЦ не могут открыть семейный ресторан Открытие нового ресторана «Счастливы вместе» отложили. Заведение для семейного отдыха должно было запуститься еще осенью в «Покровском пассаже», но из-за непредвиденных обстоятельств сроки запуска решили перенести. Пока лишь известно, что в команду начали набирать поваров, кондитеров и пекарей, о точной дате открытия слухачи умалчивают. Премьера фильма неожиданно сорвалась Снятый на Урале фильм «Исчезнувший велосипедист» с Антоном Лапенко так и не вышел в прокат. О громкой дате премьеры сообщали Свердловская киностудия и кинопрокатчики, но никакой картины поклонники Лапенко так и не увидели. Слухачи рассказывают, что презентацию отснятого тайком перенесли на 2024 год, а пиар фильма временно прекратили. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока свердловский минздрав экстренно проверяет состояние больниц после жалобы Путину из поселка Рефтинский, проект медкластера в Академическом столкнулся с новой угрозой. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов готовит масштабный передел в своем окружении, а экс-сенатор Эдуард Россель переживает очередную политическую молодость. К какой битве готовится ректор УрГЭУ Яков Силин, зачем дали карт-бланш «информминистру» Юлии Хусаиновой и от кого бегут сотрудники «Облгазеты», — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Элита едет на выдвижение Путина На субботнее собрание в Москве, где группа поддержки президента РФ Владимира Путина выдвинет его кандидатуру для участия в выборах-2024, собирается небольшая делегация и от Свердловской области. По слухам, свидетелями исторического момента станут самые известные в регионе личности. Свердловские чиновники не справились с заданием АП… После того, как стало известно о выдвижении Владимира Путина на новый срок, в резиденцию свердловского губернатора пришло задание от администрации президента. Суть его в том, чтобы члены правительства, депутаты заксобрания, мэры, депутаты местных дум, директора бюджетных учреждений на личных страницах в соцсетях обязательно выпустили посты со словами поддержки. Пост должен был быть оперативным и не клишированным. С последним пунктом справились не все. …, но у них есть возможность исправиться Другое задание, которое поступило от АП, — посмотреть «Итоги года с Владимиром Путиным», выбрать какой-либо тезис и написать по нему душещипательный пост в соцсетях. Крайний срок — утро 16 декабря. «В период начинающейся предвыборной кампании у нелояльного Путину электората должно сформироваться устойчивое ощущение нахождения в абсолютном меньшинстве. Для этого информация должна идти отовсюду», — объясняет поручение инсайдер. Жалоба Путину ставит под угрозу важный проект… По слухам, из-за жалобы на состояние больницы в Рефтинском может подвиснуть судьба медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. «Свердловские чиновники 14 декабря на заседании в заксобрании защищали идею медкластера перед замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным, а спустя несколько часов разразился скандал. Из-за этого реализацию проекта могут отодвинуть», — предполагает слухач. … и заставляет Карлова взяться за больницы Говорят, что министр здравоохранения региона Андрей Карлов обязует главврачей по всей области предоставить фотоотчет о состоянии их медучреждений. Поводом стало все то же обращение к Путину из Рефтинского. Дело Дубровина приведет к министру… Уголовное дело, в рамках которого задержали бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина, в последнее время работавшего замом губернатора Забайкалья, может ударить по главе свердловского минстроя Михаилу Волкову. «Волкова сейчас поторопят на пенсию», — предвкушает собеседник во власти. Другим «пострадавшим», по его словам, может стать профильный замгубернатора Сергей Швиндт — в зависимости от того, какие показания даст Дубровин. …оно связано с Минобороны Знающие Дубровина люди утверждают, что претензии силовиков к нему могут быть не только по линии АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которое Дубровин возглавлял в 2019—2020 годах и которое занималось так и не реализованным проектом строительства нового зала филармонии, но и с другой его работой. Дубровин — как пишут СМИ, дольше всего — трудился в управлении заказчика капитального строительства Минобороны. Бывший шеф СК займется подготовкой к выборам По слухам, главный федеральный инспектор по Свердловской области, экс-шеф регионального СК Михаил Богинский вошел в экспертно-технологическую группу, созданную областными властями для анализа и подготовки предложений по весенней политической кампании. «Многие оценивают это как фактор консолидации административно-политической элиты региона и пример для соседних субъектов федерации», — передает общее настроение инсайдер. Россель переживает очередную молодость В высоких кабинетах констатируют — бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель переживает очередную политическую молодость. «Яркий пример — заседание созданного мэром Орловым совета директоров Екатеринбурга будет проходить на площадке Демидовского центра, а сам Россель будет еще и главным докладчиком», — делится собеседник. Чиновников ждет проверка юбилеем В следующем году Свердловская область отпразднует 90-летний юбилей, который, как отмечает статусный собеседник, станет проверкой как глав муниципалитетов, так и руководителей министерств и ведомств. «Оценка их профессионального уровня и административных способностей будет зависеть от того, с каким размахом и массовостью они поучаствовали в юбилее», — рассказывает собеседник. «Цифровой» замгубернатора нацелился на федералов Не может забыть свое депутатское прошлое заместитель губернатора Дмитрий Ионин, подмечают наблюдатели в правительстве. Молодой чиновник полностью взял на себя конгрессно-выставочную деятельность и позиционирование региона и часто бывает в Москве, где общается с федеральными чиновниками. Сначала он провел День региона на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где лично курировал застройку стенда и формирование программы, затем стал хедлайнером первого IT-конгресса «Форум будущего», идею проведения которого сам и предложил, а теперь вместе с Куйвашевым снова летит в Москву на ВДНХ, где 18 декабря на стенде региона готовятся принять Михаила Мишустина. «Началась президентская кампания, а значит количество подобных публичных мероприятий будет все больше и больше. Ионин, видимо, не может забыть свое депутатское прошлое и использует эти встречи для самопиара», — злословят собеседники агентства и в то же время признают — кадровый потенциал в преддверии президентской кампании Ионин демонстрирует успешно. Мэры отдают соцстройки области Главы муниципалитетов все активнее отдают заказы на строительство объектов социальной инфраструктуры на уровень региона. Их подбивают чиновники из областных минстроя и минфина, ведь в таком случае объекты вводят в эксплуатацию намного быстрее. Силин готовится к атаке УрФУ, … По слухам, ректор Ургэу-СИНХ Яков Силин решил постепенно отказываться от некоторых многочисленных общественных должностей, в том числе в «Единой России». Он планирует сосредоточиться на основной работе, тем более, что вскоре ему понадобятся силы, чтобы отбить очередную атаку руководства УрФУ. Последние уже давно мечтают о присоединении СИНХа. …но главную должность удержит По слухам, должность главы Общественной палаты Екатеринбурга Силин все же сохранит. О чем якобы уже и проинформировал свое окружение. УрФУ готовится к новому ректору Несмотря на то, что у нынешнего ректора УрФУ Виктора Кокшарова срок полномочий истекает только через год, подготовка к избранию преемника уже началась, подмечают наблюдатели. «Предстоит долгая марафонская дистанция по кабинетам крупных чиновников, и команда Кокшарова постепенно начинает этот путь, на котором надо избежать ошибок», — делится собеседник. Прокуратура проверяет управляющую компанию «Горы Белой» По слухам, после публикации URA.RU о том, что сотрудники АНО УК ТРК СО (управляющая компания туркластера «Гора Белая) пожаловались в правительство РФ на задержку зарплат, местная прокуратура начала проверку. Особенно сотрудники надзорного ведомства спрашивают с главы АНО Леонида Гункевича, который, впрочем, виноватым себя не считает и обвиняет в проблемах курирующий орган — департамент развития туризма. При этом сотрудники УК так и не получили зарплату, хотя деньги от минфина — 45 млн рублей — на счет ДРТ уже пришли. У «Кольцово» — новый пресс-секретарь,… Пост директора по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово», который пустовал с сентября после перехода Андрея Клименских в головной офис УК «Аэропорты регионов», перестал быть вакантным. По слухам, уже на следующей неделе журналистам представят нового пиарщика. Его фамилия многих удивит, рассказывает инсайдер, но заранее раскрывать ее не решается. … возможно, экс-заместитель Хусаиновой На эту новость накладывается другая, из которой можно сделать определенные выводы. Из департамента информационной политики уходит замдиректора Юлии Хусаиновой — Сергей Симаков. «Говорят, уходит в холдинг „Аэропорты Регионов“. По какой причине — никому не говорит. Но уходит с радостью, это скрыть невозможно», — рассказывает знакомый с ситуацией человек ДИП проверит чистоту подписчиков властных структур Департамент информационной политики проверит страницы органов власти в соцсетях. Особенно будут смотреть на то, сколько среди подписчиков ботов, а сколько реальных людей. Будут ли проверять соцсети самого департамента, остается загадкой. Хусаиновой дали карт-бланш на выборах президента По мнению наблюдателей, практически полной автономности в том, как вести информационную кампанию в период президентских выборов, добилась «информминистр» — как она сама себя называет в узких кругах — Юлия Хусаинова. «Правда, с этим связаны и высокие риски — в случае проблем вся ответственность будет на ней, а тревожные сигналы и жалобы от местных газет идут уже за несколько месяцев до выборов», — делится статусный собеседник. Мэр Екатеринбурга устроил передел во власти… Глава Екатеринбурга Алексей Орлов под Новый год решил перераспределить полномочия внутри своей команды. Кому из его заместителей и что достанется, окончательно, говорят, пока не решено. Но уже известно: переделов такого масштаба на третьем этаже не было больше двух лет. …и запустил «мусорную» реформу На неделе Орлов, как и анонсировало URA.RU, официально создал МБУ «Строительные технологии» — организацию, которая будет заниматься утилизацией всего строительного мусора в городе. Ожидается, что за кресло директора учреждения развернется настоящая аппаратная интрига: на него может претендовать группа депутатов думы, в то время как вице-мэр Рустам Галямов (инициатор реформы), вероятно, попытается назначить кого-то своего. Фадеева отыгрывает позиции Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева — одна из самых доверенных лиц Орлова — отыгрывается за аппаратную неудачу, выразившуюся в лишении «города» полномочий в сфере международной активности (это ее любимая тема). По слухам, Фадеева приложила максимум усилий, чтобы беспрецедентно масштабный прием волонтеров в ККТ «Космос» прошел так, как он прошел, — и без бюджетных расходов (не потратили ни рубля). «У нее все было только на личных договоренностях. Трудно себе представить, какие обязательства она взяла», — гадают в кулуарах мэрии. А другого вице-мэра Екатеринбурга разнес первый зам Куйвашева Первый замгубернатора Алексей Шмыков внезапно отреагировал на беспрецедентно большую прокурорскую проверку в мэрии Екатеринбурга, которая длилась больше двух месяцев. В ноябре он вызывал вице-мэра по уличной торговле Дмитрия Ноженко (в его подведах и работали прокуроры) и вместе с минАПК устроил «городу» разнос, нарезал сразу несколько задач с дедлайном до Нового года. Говорят, это тонкий аппаратный ход: получив письма из облпрокуратуры, Шмыков показал, что следит за ситуацией. Статусного лесничего ждут проблемы… Глава нижнетагильского лесничества Ринат Садретдинов, прежде возглавлявший местный филиал «Уральской авиабазы», в ближайшее время может стать фигурантом серьезной проверки. Недоброжелатели направляют силовикам аналитички, в которых есть словосочетания «незаконная рубка» (старая история от 2014 года, якобы было уголовное дело), «теневой прайс за рубку», «семейственность на работе» (якобы в лесничестве трудятся жена его и жена брата) и «дружба с подрядчиками». Также утверждается, что Садретдинов может фактически владеть автомобилями и дорогой недвижимостью, не зарегистрированными на него. Власти не поняли претензий жителей Власти поселка Лобва, в котором в аномальные морозы пропали молоко и хлеб, оказались крайне недовольны тем, что местные жители начали на это публично жаловаться. По мнению чиновников, ситуация не была такой уж критичной, а поставки по итогу наладились, как только на улице немного потеплело. Главный по ЖКХ в Нижнем Тагиле попал под удар Масштабная коммунальная авария в Нижнем Тагиле, оставившая без воды и тепла больше десяти тысяч человек, может привести к кадровым перестановкам. В частности, в администрации рассматривают возможность смены начальника управления ЖКХ Павла Ивушкина. В случае повторения коммунального ЧП на его место рассматривают вице-мэра по горхозяйству Егора Копысова. ПАЗ обратится в ФАС из-за тагильских автобусов В Нижнем Тагиле планируют оспорить полумиллиардный контракт на приобретение автобусов. По слухам, технические требования писались под конкретного поставщика — компанию «Симаз». Этим остался недоволен один из дистрибьюторов завода ПАЗ. В ближайшее время он планирует обратиться в ФАС. Застройщикам бесплатно раздадут земли Чтобы выполнить поручение федерального кабмина по строительству многоквартирных домов, власти Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска готовы пойти на отчаянный шаг. В частности, застройщикам предложат бесплатно в собственность наиболее «лакомые» участки: к которым подведены коммуникации, в удобных локациях. Все это требуется для «равномерного развития муниципалитетов». Оборонщики готовятся к концу СВО Интересный тренд подметил один из топов промышленной отрасли — руководство предприятий, которые выполняют госзаказы, уже задумывается о временах, когда кончится спецоперация. «Объем гособоронзаказа сократится, высвободятся мощности, а люди — куда их девать? Многие уже сейчас в поисках новых заказов по линии производства гражданской продукции», — делится собеседник. За криминального авторитета предлагали миллионы За освобождение соратника Геры ЖБИ Александра Дискова (прозвище Фартовый) из СИЗО-1 предлагали залог — пять миллионов рублей. Кроме того, товарищи приносили в суд документы на квартиру, в которой бы жил Фартовый на время домашнего ареста. «Вообще, друзья Дискова готовы собрать любую сумму, которую им озвучат. Но этого не происходит. Дискова не выпускают из-под стражи», — пояснил слухач. Силовики сжалятся над свердловским тренером-педофилом ГУФСИН Свердловской области, скорее всего, не будет этапировать из Екатеринбурга осужденного за педофилию 85-летнего тренера Николая Ражева. Его родные обратились к руководству ведомства с такой просьбой. «ФСИН обычно идет навстречу в таких случаях. Все понимают, что в случае с Ражевым процесс этапирования будет тяжелым, ведь он уже сильно пожилой. Скорее всего, его оставят у нас, в какой-нибудь ИК-10», — считает слухач. Сейчас тренер находится в больнице при СИЗО. Свердловский главк МВД затопило водой,… На неделе в полицейском главке на Ленина, 17 в Екатеринбурге произошло коммунальное ЧП: прорвало трубу. Водой затопило первый и второй этажи, говорят слухачи. Коммунальщики устранили аварию, однако на следующий же день ЧП повторилось. «Пострадал музей», — рассказал инсайдер агентства. …а полицейские стали массово болеть Говорят, что из-за коммунального коллапса в здании несколько дней было холодно. «После этого многие сотрудники вынуждены были уйти на больничные. Проблему в итоге решили, но работой коммунальщиков остались недовольны», — поделился источник. Главный суд Екатеринбурга замерзает Говорят, в Свердловском областном суде с наступлением сильных морозов стало очень холодно. Больше всего это чувствуется на втором этаже здания. Сотрудникам приходится ставить теплопечки, чтобы согреться. Свердловским конвоирам не хватает зарплаты Рядовые свердловские приставы негодуют из-за уровня зарплат. Говорят, что это является главной причиной, по которой в ведомстве надолго не задерживаются. «Трудно быть замотивированным, когда зарплаты не хватает», — отметил собеседник агентства. Учителя получат новый способ заработать,… Говорят, что педагоги, которые прошли курс повышения квалификации (в данном случае речь идет о профориентации) получат новый пункт в личном KPI. «Выполнение часов по новой дисциплине будет давать баллы, а они, в свою очередь, перерастут в премии», — заявил слухач. … что спровоцирует конкуренцию «Предполагается, что дополнительная „халтура“ заинтересует и других педагогов, в связи с чем они массово будут повышать квалификацию по новой дисциплине. Профильное министерство сможет сэкономить, ведь не придется нанимать специалистов со стороны, а педагоги смогут немного подзаработать», — сказал собеседник агентства. Из «Областной газеты» бегут люди… Под Новый год освобождаются сразу две должности в управлении редакции: директор по производству и технологиям Светлана Мельникова уходит к своему экс-коллеге Антону Шадрину на Свердловскую киностудию. А директор по печати и распространению Ольга Михайлова возвращается к полноценному руководству газетой «Московский комсомолец», учредителем которого она и продолжала оставаться, работая в ОГ. … на радость коллегам «Впрочем, коллектив „Областной“ с облегчением воспринимает некоторые отставки. Часть должностей была искусственно введена при экс-начальнике Антоне Стуликове с единственной целью — трудоустройства своих бывших коллег с ОТВ. Функционально они были не востребованы, а деньги на их содержание выделялись значительные», — говорит инсайдер. В массовых увольнениях из «ОГ» замешана «Почта России»… Напротив, два других увольнения — зама главбуха Оксаны Волковой и начальника отдела по подписке Светланы Тарасовой — коллектив воспринял настороженно. «В редакции поговаривают, что специалисты с многолетним опытом уходят, потому что не хотят участвовать в подписании отчетных документов с недостоверной информацией. Например, таких, как акты о стопроцентном выполнении услуг по распространению «Областной газеты» «Почтой России», — передает слухач. … и характер шефа Среди других причин массового ухода людей называют и трения с гендиректором Антоном Третьяковым. Многие якобы не могут найти с шефом взаимопонимания. «Характер у Третьякова сложный, с подчиненными он бывает высокомерен и надменен, может публично унизить. С одними он здоровается, с другими демонстративно нет. Не всем комфортно в таких условиях», — передает атмосферу в ОГ инсайдер. Челябинские мигранты захватили рынок такси,… Из-за запрета на работу в такси, который действует в Челябинской области для мигрантов, последние едут работать в соседний Екатеринбург. Здесь они таксуют всю неделю, спят в машинах, а потом уезжают с выручкой домой, жалуется один из местных участников рынка. «Все бы ничего, но в Екатеринбурге рынок и так переполнен, причем по большей степени работают местные», — рассказывает собеседник. … их обвиняют в заговоре Поэтому, чтобы выбить себе рабочее место, мигранты придумали схему — они подговаривают своих друзей и знакомых из диаспор, чтобы те при заказе такси ставили самую низкую оценку местным водителям. Агрегаторы «Яндекса» рассчитаны так, что если ты получаешь несколько негативных оценок за сутки, то твой аккаунт блокируется на время, рейтинг понижается и поступает меньше заказов. «Нас выживают с рынка», — негодует собеседник. Аукционный дом рассчитывал на поддержку меценатов Говорят, что создатели московского аукционного дома «Литфонд», зашедшего в Екатеринбург, рассчитывали, что их лот с иконой «Вознесение Богоматери на небо» из собрания цесаревича Алексея приобретут местные меценаты. Аукцион прошел, максимальная ставка достигала 8 млн рублей, однако кто именно предложил такую цену и за сколько икону в итоге отдали, пока остается загадкой. У культурной тусовки возникли вопросы При этом представители культуры, которые рассчитывали, что филиал «Литфонда» в Екатеринбурге будет иметь помещение, оказались немного разочарованы. Первый аукцион прошел онлайн, а культурная тусовка осталась в недоумении — ждать ли физической площадки в будущем или нет. В элитном ТЦ не могут открыть семейный ресторан Открытие нового ресторана «Счастливы вместе» отложили. Заведение для семейного отдыха должно было запуститься еще осенью в «Покровском пассаже», но из-за непредвиденных обстоятельств сроки запуска решили перенести. Пока лишь известно, что в команду начали набирать поваров, кондитеров и пекарей, о точной дате открытия слухачи умалчивают. Премьера фильма неожиданно сорвалась Снятый на Урале фильм «Исчезнувший велосипедист» с Антоном Лапенко так и не вышел в прокат. О громкой дате премьеры сообщали Свердловская киностудия и кинопрокатчики, но никакой картины поклонники Лапенко так и не увидели. Слухачи рассказывают, что презентацию отснятого тайком перенесли на 2024 год, а пиар фильма временно прекратили. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.