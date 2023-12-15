Ярмарка в Кургане будет работать до середины января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане 16 декабря отрылась большая ярмарка, где торгуют качественными продуктами к праздничному столу и необычными подарками к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Инициатором проведения ярмарки выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Большая новогодняя ярмарка в Кургане развернула свои ряды от кинотеатра „Россия“ до центральной площади имени Ленина. В одном месте гости могут приобрести и свежие, качественные продукты к новогоднему столу, и подарки к празднику для своих родных и друзей», — указано в правительственном telegram-канале.

По решению команды Шумкова, ярмарка будет работать ежедневно до 19 января. Гостей будут развлекать творческие коллективы из Кургана, Шадринска и муниципальных округов области.

Ранее Шумков рассказывал о другой ярмарке, которая проходит в Белозерском округе. Она получила название «Михайловский торжок». Губернатор отмечал, что мероприятие связано с Михайловским днем и одноименной исторической ярмаркой, которая проводилась в этих местах. Сейчас там расположено казачье подворье.

На ярмарке в Кргане можно встретить Деда Мороза и Снегурочку Фото: telegram-канал правительства Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/21740

Десятки торговцев предлагают гостям ярмарки натуральные продукты Фото: telegram-канал правительства Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/21740