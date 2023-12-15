15 декабря 2023

В Кургане открылась ярмарка, где продают товары к новогоднему столу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя ярмарка в ТЦ Кристалл. Тюмень, подарки, ярмарка, новый год, новогоднее оформление, новогодняя ярмарка, новогодние подарки, новогодний подарок
Ярмарка в Кургане будет работать до середины января Фото:

В Кургане 16 декабря отрылась большая ярмарка, где торгуют качественными продуктами к праздничному столу и необычными подарками к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Инициатором проведения ярмарки выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Большая новогодняя ярмарка в Кургане развернула свои ряды от кинотеатра „Россия“ до центральной площади имени Ленина. В одном месте гости могут приобрести и свежие, качественные продукты к новогоднему столу, и подарки к празднику для своих родных и друзей», — указано в правительственном telegram-канале.

По решению команды Шумкова, ярмарка будет работать ежедневно до 19 января. Гостей будут развлекать творческие коллективы из Кургана, Шадринска и муниципальных округов области.

Ранее Шумков рассказывал о другой ярмарке, которая проходит в Белозерском округе. Она получила название «Михайловский торжок». Губернатор отмечал, что мероприятие связано с Михайловским днем и одноименной исторической ярмаркой, которая проводилась в этих местах. Сейчас там расположено казачье подворье.

На ярмарке в Кргане можно встретить Деда Мороза и Снегурочку
На ярмарке в Кргане можно встретить Деда Мороза и Снегурочку
Фото:
Десятки торговцев предлагают гостям ярмарки натуральные продукты
Десятки торговцев предлагают гостям ярмарки натуральные продукты
Фото:
На курганской ярмарке можно найти необычные подарки для близких
На курганской ярмарке можно найти необычные подарки для близких
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В Кургане 16 декабря отрылась большая ярмарка, где торгуют качественными продуктами к праздничному столу и необычными подарками к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Инициатором проведения ярмарки выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Большая новогодняя ярмарка в Кургане развернула свои ряды от кинотеатра „Россия“ до центральной площади имени Ленина. В одном месте гости могут приобрести и свежие, качественные продукты к новогоднему столу, и подарки к празднику для своих родных и друзей», — указано в правительственном telegram-канале. По решению команды Шумкова, ярмарка будет работать ежедневно до 19 января. Гостей будут развлекать творческие коллективы из Кургана, Шадринска и муниципальных округов области. Ранее Шумков рассказывал о другой ярмарке, которая проходит в Белозерском округе. Она получила название «Михайловский торжок». Губернатор отмечал, что мероприятие связано с Михайловским днем и одноименной исторической ярмаркой, которая проводилась в этих местах. Сейчас там расположено казачье подворье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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