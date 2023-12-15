15 декабря 2023
14 декабря 2023

Спасатели предупредили жителей ЯНАО об опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, спасатели
В отдельных районах ветер усилится до 20 метров в секунду Фото:

В Надымском, Тазовском и Пуровском районах ЯНАО 17 декабря прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. О неблагоприятной погоде жителей предупредили в окружном Управлении МЧС.

«По данным синоптиков 17 декабря прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер ЮЗ 8-13 метров в секунду. В Надымском, Пуровском и Тазовском районах порывы 15-20 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными в данный период. Помимо сильного ветра, ямальцев ждет морозная погода. Ночью температура воздуха опустится -28 градусов. Днем потеплеет до -13 градусов.

На прошлой неделе в округе стояли аномальные морозы. Так 10 декабря температура воздуха в Ноябрьске опустилась до -44 градусов. Власти города попросили школьников с 1-й по 11-й класс оставаться дома, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

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В Надымском, Тазовском и Пуровском районах ЯНАО 17 декабря прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. О неблагоприятной погоде жителей предупредили в окружном Управлении МЧС. «По данным синоптиков 17 декабря прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер ЮЗ 8-13 метров в секунду. В Надымском, Пуровском и Тазовском районах порывы 15-20 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными в данный период. Помимо сильного ветра, ямальцев ждет морозная погода. Ночью температура воздуха опустится -28 градусов. Днем потеплеет до -13 градусов. На прошлой неделе в округе стояли аномальные морозы. Так 10 декабря температура воздуха в Ноябрьске опустилась до -44 градусов. Власти города попросили школьников с 1-й по 11-й класс оставаться дома, чтобы избежать неблагоприятных последствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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