Спасатели предупредили жителей ЯНАО об опасности

В Надымском, Тазовском и Пуровском районах ЯНАО 17 декабря прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. О неблагоприятной погоде жителей предупредили в окружном Управлении МЧС.
«По данным синоптиков 17 декабря прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер ЮЗ 8-13 метров в секунду. В Надымском, Пуровском и Тазовском районах порывы 15-20 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными в данный период. Помимо сильного ветра, ямальцев ждет морозная погода. Ночью температура воздуха опустится -28 градусов. Днем потеплеет до -13 градусов.
На прошлой неделе в округе стояли аномальные морозы. Так 10 декабря температура воздуха в Ноябрьске опустилась до -44 градусов. Власти города попросили школьников с 1-й по 11-й класс оставаться дома, чтобы избежать неблагоприятных последствий.
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