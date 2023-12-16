В Москве намело рекордные с 1919 года сугробы

16 декабря 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Уровень снега достиг отметки в 39 сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Активный циклон «Ваня» ушел на северо-восток. В пятницу он установил в Москве рекордный уровень снежного покрова за сутки с 1919 года. Уровень снега достиг отметки в 39 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале. Новость по теме В регионы России придут морозы до -45 градусов «Сегодня высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 39 сантиметров — это не только максимальное значение с начала осенне-зимнего сезона, но и новый суточный рекорд. <…> Прежнее достижение высоты сугробов этого дня составляло 33 сантиметра и принадлежало 1919 году», — написал Леус на канале . Он добавил, что не стоит ожидать прибавки в уровне снега в ближайшие дни. Наоборот, под влиянием оттепели снег будет таять и уплотняться. А высота снежного покрова уменьшится. Ранее в Москве спрогнозировали резкое потепление. Оно связано с приходом южного циклона. В воскресенье днем в столице будет минусовая температура, но к вечеру она поднимется до плюсовой. Даже возможен ледяной дождь, передает телеканал 360.

Активный циклон «Ваня» ушел на северо-восток. В пятницу он установил в Москве рекордный уровень снежного покрова за сутки с 1919 года. Уровень снега достиг отметки в 39 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале. «Сегодня высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 39 сантиметров — это не только максимальное значение с начала осенне-зимнего сезона, но и новый суточный рекорд. <…> Прежнее достижение высоты сугробов этого дня составляло 33 сантиметра и принадлежало 1919 году», — написал Леус на канале. Он добавил, что не стоит ожидать прибавки в уровне снега в ближайшие дни. Наоборот, под влиянием оттепели снег будет таять и уплотняться. А высота снежного покрова уменьшится. Ранее в Москве спрогнозировали резкое потепление. Оно связано с приходом южного циклона. В воскресенье днем в столице будет минусовая температура, но к вечеру она поднимется до плюсовой. Даже возможен ледяной дождь, передает телеканал 360.