Mash: бабушки обозвали электриков диверсантами ВСУ из-за прямой линии с Путиным

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Прямая линия с Владимиром Путиным шла больше четырех часов Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Пенсионерки из Одинцово (Московская область) обозвали сотрудников ЖЭКа украинскими диверсантами из-за того, что они якобы мешали им смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностями делится telegram-канал Mash.

«Телевизоры не работали, патриотичные бабули решили проверить щитки. <…> Вышли в подъезд и застали электриков, которые что-то чинили. <…> Бабушки недолго думая обозвали работяг украинскими диверсантами и позвонили в полицию», — говорится в материале. Отмечается, что электрики с пренебрежением ответили бабушкам, после чего те и позвонили в полицию.

Сейчас в отношении сотрудников ЖЭКа идет проверка. Бабушки смогли посмотреть прямую линию, однако уже в записи.

Прямая линия состоялась 14 декабря. Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан РФ. URA.RU собрало материал с главными заявлениями.

Однако глава РФ не успел ответить на все вопросы. Журналисты сфотографировали сообщения, которые появлялись на экранах. Один из вопросов звучал так: «Когда реальная Россия перестанет отличаться от телевизионной?».

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Пенсионерки из Одинцово (Московская область) обозвали сотрудников ЖЭКа украинскими диверсантами из-за того, что они якобы мешали им смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностями делится telegram-канал Mash. «Телевизоры не работали, патриотичные бабули решили проверить щитки. <…> Вышли в подъезд и застали электриков, которые что-то чинили. <…> Бабушки недолго думая обозвали работяг украинскими диверсантами и позвонили в полицию», — говорится в материале. Отмечается, что электрики с пренебрежением ответили бабушкам, после чего те и позвонили в полицию. Сейчас в отношении сотрудников ЖЭКа идет проверка. Бабушки смогли посмотреть прямую линию, однако уже в записи. Прямая линия состоялась 14 декабря. Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан РФ. URA.RU собрало материал с главными заявлениями. Однако глава РФ не успел ответить на все вопросы. Журналисты сфотографировали сообщения, которые появлялись на экранах. Один из вопросов звучал так: «Когда реальная Россия перестанет отличаться от телевизионной?».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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