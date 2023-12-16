Mash: бабушки обозвали электриков диверсантами ВСУ из-за прямой линии с Путиным

Пенсионерки из Одинцово (Московская область) обозвали сотрудников ЖЭКа украинскими диверсантами из-за того, что они якобы мешали им смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностями делится telegram-канал Mash.
«Телевизоры не работали, патриотичные бабули решили проверить щитки. <…> Вышли в подъезд и застали электриков, которые что-то чинили. <…> Бабушки недолго думая обозвали работяг украинскими диверсантами и позвонили в полицию», — говорится в материале. Отмечается, что электрики с пренебрежением ответили бабушкам, после чего те и позвонили в полицию.
Сейчас в отношении сотрудников ЖЭКа идет проверка. Бабушки смогли посмотреть прямую линию, однако уже в записи.
Прямая линия состоялась 14 декабря. Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан РФ. URA.RU собрало материал с главными заявлениями.
Однако глава РФ не успел ответить на все вопросы. Журналисты сфотографировали сообщения, которые появлялись на экранах. Один из вопросов звучал так: «Когда реальная Россия перестанет отличаться от телевизионной?».
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