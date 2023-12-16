Mash: бабушки обозвали электриков диверсантами ВСУ из-за прямой линии с Путиным

16 декабря 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Прямая линия с Владимиром Путиным шла больше четырех часов Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Пенсионерки из Одинцово (Московская область) обозвали сотрудников ЖЭКа украинскими диверсантами из-за того, что они якобы мешали им смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностями делится telegram-канал Mash. «Телевизоры не работали, патриотичные бабули решили проверить щитки. <…> Вышли в подъезд и застали электриков, которые что-то чинили. <…> Бабушки недолго думая обозвали работяг украинскими диверсантами и позвонили в полицию», — говорится в материале. Отмечается, что электрики с пренебрежением ответили бабушкам, после чего те и позвонили в полицию. Сейчас в отношении сотрудников ЖЭКа идет проверка. Бабушки смогли посмотреть прямую линию, однако уже в записи. Прямая линия состоялась 14 декабря. Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан РФ. URA.RU собрало материал с главными заявлениями. Однако глава РФ не успел ответить на все вопросы. Журналисты сфотографировали сообщения, которые появлялись на экранах. Один из вопросов звучал так: «Когда реальная Россия перестанет отличаться от телевизионной?».

Пенсионерки из Одинцово (Московская область) обозвали сотрудников ЖЭКа украинскими диверсантами из-за того, что они якобы мешали им смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностями делится telegram-канал Mash. «Телевизоры не работали, патриотичные бабули решили проверить щитки. <…> Вышли в подъезд и застали электриков, которые что-то чинили. <…> Бабушки недолго думая обозвали работяг украинскими диверсантами и позвонили в полицию», — говорится в материале. Отмечается, что электрики с пренебрежением ответили бабушкам, после чего те и позвонили в полицию. Сейчас в отношении сотрудников ЖЭКа идет проверка. Бабушки смогли посмотреть прямую линию, однако уже в записи. Прямая линия состоялась 14 декабря. Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан РФ. URA.RU собрало материал с главными заявлениями. Однако глава РФ не успел ответить на все вопросы. Журналисты сфотографировали сообщения, которые появлялись на экранах. Один из вопросов звучал так: «Когда реальная Россия перестанет отличаться от телевизионной?».