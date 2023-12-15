15 декабря 2023

Власти выступили с экстренным обращением к жителям Осинского округа из-за аварии

МинЖКХ Пермского края: в Осинском округе место порыва сети установлено
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, заморозки, мороз, теплотрасса, пар
Тепло вернется в дома прикамцев после устранения причин аварии Фото:

В Осинском округе Пермского края удалось определить место порыва сети. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ и благоустройства региона.

«Место порыва сети в Осинском округе установлено. Аварийные бригады приступают к ремонту», — уточнили в ведомстве.

ЧП на территории произошло утром 16 декабря. В результате 2,5 тысячи жителей округа остались без отопления. Теплоснабжение и горячую воды отключили в 49 многоквартирных домах.

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В Осинском округе Пермского края удалось определить место порыва сети. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ и благоустройства региона. «Место порыва сети в Осинском округе установлено. Аварийные бригады приступают к ремонту», — уточнили в ведомстве. ЧП на территории произошло утром 16 декабря. В результате 2,5 тысячи жителей округа остались без отопления. Теплоснабжение и горячую воды отключили в 49 многоквартирных домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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