Власти выступили с экстренным обращением к жителям Осинского округа из-за аварии

МинЖКХ Пермского края: в Осинском округе место порыва сети установлено

Тепло вернется в дома прикамцев после устранения причин аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Осинском округе Пермского края удалось определить место порыва сети. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ и благоустройства региона.

«Место порыва сети в Осинском округе установлено. Аварийные бригады приступают к ремонту», — уточнили в ведомстве.

ЧП на территории произошло утром 16 декабря. В результате 2,5 тысячи жителей округа остались без отопления. Теплоснабжение и горячую воды отключили в 49 многоквартирных домах.