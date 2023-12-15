Власти выступили с экстренным обращением к жителям Осинского округа из-за аварии

Тепло вернется в дома прикамцев после устранения причин аварии
В Осинском округе Пермского края удалось определить место порыва сети. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ и благоустройства региона.
«Место порыва сети в Осинском округе установлено. Аварийные бригады приступают к ремонту», — уточнили в ведомстве.
ЧП на территории произошло утром 16 декабря. В результате 2,5 тысячи жителей округа остались без отопления. Теплоснабжение и горячую воды отключили в 49 многоквартирных домах.
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