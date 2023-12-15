В Осинском округе Пермского края тысячи жителей остались без тепла из-за аварии

Из-за аварии в сети 2,5 тысячи жителей Осинского округа Пермского края остались без отопления. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России по региону.
«ЧП произошло в 10:00. Поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в связи с проведением восстановительных работ. Теплоснабжение и горячую воды отключили в 49 многоквартирных домах, где проживают 2,5 тысячи человек. Также пострадали школа, три корпуса детских садов и дворец культуры», — уточнили в ведомстве.
На месте работают девять единиц техники и 18 человек личного состава. Восстановительные работы планировали завершить к вечеру 16 декабря.
Ранее URA.RU писало о коммунальном коллапсе в Соликамске. В городе 12 декабря отопления лишились несколько микрорайонов. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Губернатор региона Дмитрий Махонин пообещал, что примет «кадровые решения» после серии поломок на соликамских теплосетях.
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