В Осинском округе Пермского края тысячи жителей остались без тепла из-за аварии

16 декабря 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Осинском округе отключили теплоснабжение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за аварии в сети 2,5 тысячи жителей Осинского округа Пермского края остались без отопления. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России по региону. «ЧП произошло в 10:00. Поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в связи с проведением восстановительных работ. Теплоснабжение и горячую воды отключили в 49 многоквартирных домах, где проживают 2,5 тысячи человек. Также пострадали школа, три корпуса детских садов и дворец культуры», — уточнили в ведомстве. На месте работают девять единиц техники и 18 человек личного состава. Восстановительные работы планировали завершить к вечеру 16 декабря. Ранее URA.RU писало о коммунальном коллапсе в Соликамске. В городе 12 декабря отопления лишились несколько микрорайонов. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Губернатор региона Дмитрий Махонин пообещал, что примет «кадровые решения» после серии поломок на соликамских теплосетях.

Из-за аварии в сети 2,5 тысячи жителей Осинского округа Пермского края остались без отопления. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России по региону. «ЧП произошло в 10:00. Поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в связи с проведением восстановительных работ. Теплоснабжение и горячую воды отключили в 49 многоквартирных домах, где проживают 2,5 тысячи человек. Также пострадали школа, три корпуса детских садов и дворец культуры», — уточнили в ведомстве. На месте работают девять единиц техники и 18 человек личного состава. Восстановительные работы планировали завершить к вечеру 16 декабря. Ранее URA.RU писало о коммунальном коллапсе в Соликамске. В городе 12 декабря отопления лишились несколько микрорайонов. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Губернатор региона Дмитрий Махонин пообещал, что примет «кадровые решения» после серии поломок на соликамских теплосетях.