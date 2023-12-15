Силовики раскрыли причину взрыва газа в поселке под Пермью

Подрыв баллона в доме семьи из поселка Растягаево под Пермью мог случиться из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа. Об этом рассказала и. о. главы Пермского межрайонного отдела СУ СКР по региону Екатерина Любимова.
«Взрыв газа в строящемся частном доме под Пермью мог произойти из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа, утекшего из негерметичного шланга», — пояснили Екатерина Любимова в интервью «Рифей-Пермь». ЧП произошло 14 декабря примерно в 10 утра.
В результате происшествия пострадали пять детей и двое взрослых. Следователи организовали проверку. Дело находится на контроле руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина.
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