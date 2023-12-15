15 декабря 2023

Силовики раскрыли причину взрыва газа в поселке под Пермью

СКР: баллон в доме под Пермью рванул из-за скопления газа и неисправной зарядки
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец, газовый баллон
На место ЧП выезжали сотрудники МЧС Фото:

Подрыв баллона в доме семьи из поселка Растягаево под Пермью мог случиться из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа. Об этом рассказала и. о. главы Пермского межрайонного отдела СУ СКР по региону Екатерина Любимова.

«Взрыв газа в строящемся частном доме под Пермью мог произойти из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа, утекшего из негерметичного шланга», — пояснили Екатерина Любимова в интервью «Рифей-Пермь». ЧП произошло 14 декабря примерно в 10 утра.

В результате происшествия пострадали пять детей и двое взрослых. Следователи организовали проверку. Дело находится на контроле руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина.

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Подрыв баллона в доме семьи из поселка Растягаево под Пермью мог случиться из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа. Об этом рассказала и. о. главы Пермского межрайонного отдела СУ СКР по региону Екатерина Любимова. «Взрыв газа в строящемся частном доме под Пермью мог произойти из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа, утекшего из негерметичного шланга», — пояснили Екатерина Любимова в интервью «Рифей-Пермь». ЧП произошло 14 декабря примерно в 10 утра. В результате происшествия пострадали пять детей и двое взрослых. Следователи организовали проверку. Дело находится на контроле руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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