Силовики раскрыли причину взрыва газа в поселке под Пермью

СКР: баллон в доме под Пермью рванул из-за скопления газа и неисправной зарядки

16 декабря 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

На место ЧП выезжали сотрудники МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подрыв баллона в доме семьи из поселка Растягаево под Пермью мог случиться из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа. Об этом рассказала и. о. главы Пермского межрайонного отдела СУ СКР по региону Екатерина Любимова. «Взрыв газа в строящемся частном доме под Пермью мог произойти из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа, утекшего из негерметичного шланга», — пояснили Екатерина Любимова в интервью «Рифей-Пермь». ЧП произошло 14 декабря примерно в 10 утра. В результате происшествия пострадали пять детей и двое взрослых. Следователи организовали проверку. Дело находится на контроле руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина.

Подрыв баллона в доме семьи из поселка Растягаево под Пермью мог случиться из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа. Об этом рассказала и. о. главы Пермского межрайонного отдела СУ СКР по региону Екатерина Любимова. «Взрыв газа в строящемся частном доме под Пермью мог произойти из-за неисправного зарядного устройства и скопления газа, утекшего из негерметичного шланга», — пояснили Екатерина Любимова в интервью «Рифей-Пермь». ЧП произошло 14 декабря примерно в 10 утра. В результате происшествия пострадали пять детей и двое взрослых. Следователи организовали проверку. Дело находится на контроле руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина.