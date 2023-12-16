Институт имени Карпинского объяснил замену аббревиатуры ВСЕГЕИ

Научно-исследовательский геологический институт им. Карпинского изменил свой логотип, на аббревиатуре которого было написано ВСЕГЕИ. Он также был убран с сайта. Логотип изменили на Karpinsky Institute в связи с задачей по «омоложению» международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба НИИ.
«Среди задач нового руководства Института Карпинского, в том числе, „омоложение“ международной повестки и здесь Karpinsky Institute выглядит привлекательнее старой аббревиатуры», — передает РБК информацию из пресс-службы. Известно, что название, логотип и цвета на сайте поменяли несколько месяцев назад. А старая аббревиатура института является брендом «мирового значения». Многие знают НИИ именно по ней.
Ранее в УФАС поступила жалоба на название нового торгово-развлекательного центр в Петропавловском. Здание получило название МФЦ «Эспланада». Пермский градозащитник Денис Галицкий заявил, что аббревиатура МФЦ всем известна и закреплена за объектами совсем иного рода. Это является недостоверной рекламой.
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