16 декабря 2023

В Евросоюзе договорились по новым санкциям против России

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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
В течении следующей недели ЕС введет санкции против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз начал процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщил информированный источник в институтах ЕС в Брюсселе.

«Письменная процедура инициирована, она должна пройти быстро, санкции вступят в силу в ближайшее время», — пишет ТАСС со ссылкой на источника. По его словам, следующая неделя является крайним сроком по вступлению в силу санкций.

Запуск процедуры письменного утверждения стало возможным после того, как Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Причиной блокировки санкций с австрийской стороны стали украинские ограничения против Raiffeisen Bank International, пишет издание «Царьград».

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Евросоюз начал процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщил информированный источник в институтах ЕС в Брюсселе. «Письменная процедура инициирована, она должна пройти быстро, санкции вступят в силу в ближайшее время», — пишет ТАСС со ссылкой на источника. По его словам, следующая неделя является крайним сроком по вступлению в силу санкций. Запуск процедуры письменного утверждения стало возможным после того, как Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Причиной блокировки санкций с австрийской стороны стали украинские ограничения против Raiffeisen Bank International, пишет издание «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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