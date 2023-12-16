В Евросоюзе договорились по новым санкциям против России

17 декабря 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

В течении следующей недели ЕС введет санкции против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз начал процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщил информированный источник в институтах ЕС в Брюсселе. «Письменная процедура инициирована, она должна пройти быстро, санкции вступят в силу в ближайшее время», — пишет ТАСС со ссылкой на источника. По его словам, следующая неделя является крайним сроком по вступлению в силу санкций. Запуск процедуры письменного утверждения стало возможным после того, как Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Причиной блокировки санкций с австрийской стороны стали украинские ограничения против Raiffeisen Bank International, пишет издание «Царьград».

Евросоюз начал процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщил информированный источник в институтах ЕС в Брюсселе. «Письменная процедура инициирована, она должна пройти быстро, санкции вступят в силу в ближайшее время», — пишет ТАСС со ссылкой на источника. По его словам, следующая неделя является крайним сроком по вступлению в силу санкций. Запуск процедуры письменного утверждения стало возможным после того, как Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Причиной блокировки санкций с австрийской стороны стали украинские ограничения против Raiffeisen Bank International, пишет издание «Царьград».