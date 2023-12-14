14 декабря 2023

Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций против РФ

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Австрийский Raiffeisen Bank требует от Украины исключения из черного списка Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Австрийская сторона разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил журналистам европейский источник на проходящем в Брюсселе саммите ЕС.

«Да, они сняли замечания. Однако 12-й пакет санкций не утвержден», — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России. Страна потребовала от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, «поддерживающих Россию».

Запад ввел жесткие санкции против России с началом спецоперации на Украине. Однако ограничения сказались и на деятельности европейских банков — кредитные организации потеряли миллиарды долларов. В связи с этим, «Райффайзенбанк» начал рассматривать возможные варианты для минимизации потерь, также у него появились клиенты, готовые купить бизнес. Весной 2022 года Raiffeisen Bank перестал сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе.

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Австрийская сторона разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил журналистам европейский источник на проходящем в Брюсселе саммите ЕС. «Да, они сняли замечания. Однако 12-й пакет санкций не утвержден», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Ранее Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России. Страна потребовала от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, «поддерживающих Россию». Запад ввел жесткие санкции против России с началом спецоперации на Украине. Однако ограничения сказались и на деятельности европейских банков — кредитные организации потеряли миллиарды долларов. В связи с этим, «Райффайзенбанк» начал рассматривать возможные варианты для минимизации потерь, также у него появились клиенты, готовые купить бизнес. Весной 2022 года Raiffeisen Bank перестал сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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