Замгубернатора раскрыл, как для курганцев изменится оплата транспортного налога. Видео

Замгубернатора Ермаков: для курганцев снизятся ставки на транспортный налог

17 декабря 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Ставки на транспортный налог снизятся в соответствии с мощностью автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замгубернатора Курганской области Константин Ермаков рассказал об изменениях транспортного налога на легковые автомобили в регионе. О снижении ставок, освобождения от уплаты и прочем он сообщил после вопросов, поступивших на прямую линию Вадима Шумкова. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. «После вопросов о транспортном налоге Константин Ермаков подробнее рассказал об изменениях, которые произойдут в 2024 году. По его словам, предусматривается снижение ставок, установленных на максимально возможном уровне и были выше, чем в других регионах. Полностью будут освобождены от уплаты налога физические лица с автомобилями мощностью до 100 лошадиных сил на один автомобиль. На авто с мощностью двигателя от 150 до 200 л. с. ставка снижается с 50 до 38 рублей», — сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. Ставка налога на легковые автомобили с мощностью двигателя от 200 до 250 лошадиных сил будет снижена с 75 до 55 рублей, а с двигателем мощностью более 250 — со 150 до 100 рублей. Как указали в правительстве, мощность транспортных средств, на которых распространяются льготы, увеличивается до 150 л. с. для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и другим отдельным категориям налогоплательщиков. Ранее губернатор Вадим Шумков рассказал, что курганское правительство снизило транспортный налог и ввело дополнительные льготы для граждан. Он отметил, что налоговые ставки снизятся и для некоторых других категорий транспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замгубернатора Курганской области Константин Ермаков рассказал об изменениях транспортного налога на легковые автомобили в регионе. О снижении ставок, освобождения от уплаты и прочем он сообщил после вопросов, поступивших на прямую линию Вадима Шумкова. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. «После вопросов о транспортном налоге Константин Ермаков подробнее рассказал об изменениях, которые произойдут в 2024 году. По его словам, предусматривается снижение ставок, установленных на максимально возможном уровне и были выше, чем в других регионах. Полностью будут освобождены от уплаты налога физические лица с автомобилями мощностью до 100 лошадиных сил на один автомобиль. На авто с мощностью двигателя от 150 до 200 л. с. ставка снижается с 50 до 38 рублей», — сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. Ставка налога на легковые автомобили с мощностью двигателя от 200 до 250 лошадиных сил будет снижена с 75 до 55 рублей, а с двигателем мощностью более 250 — со 150 до 100 рублей. Как указали в правительстве, мощность транспортных средств, на которых распространяются льготы, увеличивается до 150 л. с. для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и другим отдельным категориям налогоплательщиков. Ранее губернатор Вадим Шумков рассказал, что курганское правительство снизило транспортный налог и ввело дополнительные льготы для граждан. Он отметил, что налоговые ставки снизятся и для некоторых других категорий транспорта.