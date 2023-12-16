Shot: спасатели выловили из реки Фонтанки женщину

17 декабря 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Спасатели выловили из реки Фонтанки женщину (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели МЧС выловили из реки Фонтанки в Санкт-Петербурге женщину, которая, по предварительным данным, упала в ледяную воду с Аничкова моста. Об этом сообщает Shot. «Спасатели выловили из реки Фонтанки женщину, которая упала в ледяную воду с Аничкова моста в Санкт-Петербурге», — пишет Shot в своем telegram-канале. По данным очевидцев, женщина жива, но находилась без сознания. URA.RU направило запрос в МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

Спасатели МЧС выловили из реки Фонтанки в Санкт-Петербурге женщину, которая, по предварительным данным, упала в ледяную воду с Аничкова моста. Об этом сообщает Shot. «Спасатели выловили из реки Фонтанки женщину, которая упала в ледяную воду с Аничкова моста в Санкт-Петербурге», — пишет Shot в своем telegram-канале. По данным очевидцев, женщина жива, но находилась без сознания. URA.RU направило запрос в МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.