16 декабря 2023

Shot: спасатели выловили из реки Фонтанки женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели выловили из реки Фонтанки женщину (архивное фото) Фото:

Спасатели МЧС выловили из реки Фонтанки в Санкт-Петербурге женщину, которая, по предварительным данным, упала в ледяную воду с Аничкова моста. Об этом сообщает Shot.

«Спасатели выловили из реки Фонтанки женщину, которая упала в ледяную воду с Аничкова моста в Санкт-Петербурге», — пишет Shot в своем telegram-канале. По данным очевидцев, женщина жива, но находилась без сознания.

URA.RU направило запрос в МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

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Спасатели МЧС выловили из реки Фонтанки в Санкт-Петербурге женщину, которая, по предварительным данным, упала в ледяную воду с Аничкова моста. Об этом сообщает Shot. «Спасатели выловили из реки Фонтанки женщину, которая упала в ледяную воду с Аничкова моста в Санкт-Петербурге», — пишет Shot в своем telegram-канале. По данным очевидцев, женщина жива, но находилась без сознания. URA.RU направило запрос в МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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