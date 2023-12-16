Спасатели выловили из реки Фонтанки женщину (архивное фото)
Спасатели МЧС выловили из реки Фонтанки в Санкт-Петербурге женщину, которая, по предварительным данным, упала в ледяную воду с Аничкова моста. Об этом сообщает Shot.
«Спасатели выловили из реки Фонтанки женщину, которая упала в ледяную воду с Аничкова моста в Санкт-Петербурге», — пишет Shot в своем telegram-канале. По данным очевидцев, женщина жива, но находилась без сознания.
URA.RU направило запрос в МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
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