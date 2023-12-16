В четверг и пятницу днем будет до плюс двух градусов
В середине следующей недели с 21 по 22 декабря в Челябинск придет потепление, температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».
«Днем 21 и 22 декабря ожидается температура воздуха до плюс двух градусов. Погода будет пасмурной, осадков не ожидается. Порывы ветра при этом будут достигать 13 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ночные температуры будут от минус пяти до нуля градусов.
Это первое серьезное потепление после аномальных холодов. Тридцатиградусные морозы продержались больше недели.
Температура поднимется до плюсовых значений
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.