16 декабря 2023
15 декабря 2023

В Челябинск придут плюсовые температуры. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, семья, зима, пара, отношения, прохожие, любовь
В четверг и пятницу днем будет до плюс двух градусов Фото:

В середине следующей недели с 21 по 22 декабря в Челябинск придет потепление, температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».

«Днем 21 и 22 декабря ожидается температура воздуха до плюс двух градусов. Погода будет пасмурной, осадков не ожидается. Порывы ветра при этом будут достигать 13 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ночные температуры будут от минус пяти до нуля градусов.

Это первое серьезное потепление после аномальных холодов. Тридцатиградусные морозы продержались больше недели.

Температура поднимется до плюсовых значений
Температура поднимется до плюсовых значений

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В середине следующей недели с 21 по 22 декабря в Челябинск придет потепление, температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «Днем 21 и 22 декабря ожидается температура воздуха до плюс двух градусов. Погода будет пасмурной, осадков не ожидается. Порывы ветра при этом будут достигать 13 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ночные температуры будут от минус пяти до нуля градусов. Это первое серьезное потепление после аномальных холодов. Тридцатиградусные морозы продержались больше недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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