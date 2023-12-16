Артист Гальцев высказался о решении Путина участвовать в выборах президента РФ

Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, поддержал решение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Вместе — мы сила! От имени нашего коллектива высказываю поддержку истинно патриотических сил государства. Со мной многие солидарны — инициативная группа, состоящая из представителей общественности разных сфер, поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России. Мы вместе со своим народом, президентом и Россией!» — написал Гальцев.
По словам артиста, Санкт-Петербургский театр эстрады «все эти годы ставит перед собой задачу сохранить богатейшее культурное наследие России». «У нас великая страна, сила которой — в ее культуре, духовности, единстве народа», — подчеркнул Гальцев.
Ранее Юрий Гальцев выразил недовольство программами журналиста Владимира Соловьева. По словам артиста, в стране выросли люди, которые говорят лозунгами. Он считает, что «мир поменялся», поэтому следует пересмотреть то, как доносить информацию до зрителей. Юморист отметил, что жители России «должны держаться вместе».
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