Артист Гальцев высказался о решении Путина участвовать в выборах президента РФ

Артист Гальцев поддержал Путина в решении принять участие в выборах

Юрий Гальцев отметил, что сила России — в ее культуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, поддержал решение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Вместе — мы сила! От имени нашего коллектива высказываю поддержку истинно патриотических сил государства. Со мной многие солидарны — инициативная группа, состоящая из представителей общественности разных сфер, поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России. Мы вместе со своим народом, президентом и Россией!» — написал Гальцев.

По словам артиста, Санкт-Петербургский театр эстрады «все эти годы ставит перед собой задачу сохранить богатейшее культурное наследие России». «У нас великая страна, сила которой — в ее культуре, духовности, единстве народа», — подчеркнул Гальцев.

Ранее Юрий Гальцев выразил недовольство программами журналиста Владимира Соловьева. По словам артиста, в стране выросли люди, которые говорят лозунгами. Он считает, что «мир поменялся», поэтому следует пересмотреть то, как доносить информацию до зрителей. Юморист отметил, что жители России «должны держаться вместе».