В Пермском крае вновь отключили тепло и горячую воду из-за прорыва трубы

Отопление отключили из-за нового повреждения трубы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Осинском городском округе вновь отключили отопление и горячую воду, так как во время заполнения системы теплоснабжения была повреждена труба. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«При заполнении системы теплоснабжения обнаружено новое повреждение трубы. В связи с этим пришлось вновь отключить отопление и горячую воду», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Бригада уже приступила к ликвидации нового порыва. Устранить его, по информации администрации, планируют к 12:00.

Утром 16 декабря 2,5 тысячи жителей Осинского округа остались без отопления. Причиной этому послужила коммунальная авария. Теплоснабжение и горячая вода были отключены в 49 многоквартирных домах, а также в школе, трех корпусах детских садов и дворце культуры. Пресс-служба министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края сообщала, что удалось обнаружить место порыва сети, и аварийные бригады приступили к ремонту.