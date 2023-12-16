16 декабря 2023
15 декабря 2023

В Пермском крае вновь отключили тепло и горячую воду из-за прорыва трубы

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление отключили из-за нового повреждения трубы Фото:

В Осинском городском округе вновь отключили отопление и горячую воду, так как во время заполнения системы теплоснабжения была повреждена труба. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«При заполнении системы теплоснабжения обнаружено новое повреждение трубы. В связи с этим пришлось вновь отключить отопление и горячую воду», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Бригада уже приступила к ликвидации нового порыва. Устранить его, по информации администрации, планируют к 12:00.

Утром 16 декабря 2,5 тысячи жителей Осинского округа остались без отопления. Причиной этому послужила коммунальная авария. Теплоснабжение и горячая вода были отключены в 49 многоквартирных домах, а также в школе, трех корпусах детских садов и дворце культуры. Пресс-служба министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края сообщала, что удалось обнаружить место порыва сети, и аварийные бригады приступили к ремонту.

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В Осинском городском округе вновь отключили отопление и горячую воду, так как во время заполнения системы теплоснабжения была повреждена труба. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «При заполнении системы теплоснабжения обнаружено новое повреждение трубы. В связи с этим пришлось вновь отключить отопление и горячую воду», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Бригада уже приступила к ликвидации нового порыва. Устранить его, по информации администрации, планируют к 12:00. Утром 16 декабря 2,5 тысячи жителей Осинского округа остались без отопления. Причиной этому послужила коммунальная авария. Теплоснабжение и горячая вода были отключены в 49 многоквартирных домах, а также в школе, трех корпусах детских садов и дворце культуры. Пресс-служба министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края сообщала, что удалось обнаружить место порыва сети, и аварийные бригады приступили к ремонту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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