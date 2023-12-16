16 декабря 2023

Экс-разведчик ВС США объявил победу России на Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, россия, армия, танк, stock, Т-72БМ, сбойка
ВС РФ уже победили в спецоперации, сообщил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. Сейчас президент РФ Владимир Путин может создать там «буферную зону», заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер, комментируя возможность членства Украины в НАТО.

«На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется», — сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, НАТО не будет включать Украину в альянс из-за предупреждения Путина. Сама же территория Украины может стать «буферной зоной» между Россией и Западом, заключил Шаффер.

Ранее Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к прямому конфликту, в котором примут участие все страны-члены. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, указал, что Украину еще официально не приглашали в Альянс. Сам же Путин по время Прямой линии 14 декабря подчеркнул, что Киев провалил контрнаступление, а все цели спецоперации будут выполнены.

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Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. Сейчас президент РФ Владимир Путин может создать там «буферную зону», заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер, комментируя возможность членства Украины в НАТО. «На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется», — сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, НАТО не будет включать Украину в альянс из-за предупреждения Путина. Сама же территория Украины может стать «буферной зоной» между Россией и Западом, заключил Шаффер. Ранее Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к прямому конфликту, в котором примут участие все страны-члены. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, указал, что Украину еще официально не приглашали в Альянс. Сам же Путин по время Прямой линии 14 декабря подчеркнул, что Киев провалил контрнаступление, а все цели спецоперации будут выполнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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