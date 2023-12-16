Экс-разведчик ВС США объявил победу России на Украине

17 декабря 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

ВС РФ уже победили в спецоперации, сообщил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. Сейчас президент РФ Владимир Путин может создать там «буферную зону», заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер, комментируя возможность членства Украины в НАТО. «На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется», — сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, НАТО не будет включать Украину в альянс из-за предупреждения Путина. Сама же территория Украины может стать «буферной зоной» между Россией и Западом, заключил Шаффер. Ранее Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к прямому конфликту, в котором примут участие все страны-члены. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, указал, что Украину еще официально не приглашали в Альянс. Сам же Путин по время Прямой линии 14 декабря подчеркнул, что Киев провалил контрнаступление, а все цели спецоперации будут выполнены.

Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. Сейчас президент РФ Владимир Путин может создать там «буферную зону», заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер, комментируя возможность членства Украины в НАТО. «На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется», — сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, НАТО не будет включать Украину в альянс из-за предупреждения Путина. Сама же территория Украины может стать «буферной зоной» между Россией и Западом, заключил Шаффер. Ранее Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к прямому конфликту, в котором примут участие все страны-члены. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, указал, что Украину еще официально не приглашали в Альянс. Сам же Путин по время Прямой линии 14 декабря подчеркнул, что Киев провалил контрнаступление, а все цели спецоперации будут выполнены.