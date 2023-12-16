Сносом аварийных домов в Перми займется чиновник, который хочет покинуть пост

Рабочую группу по сносу аварийных домов в Перми возглавит глава департамента ЖКХ

17 декабря 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Рабочая группа будет заниматься вопросами сноса ветхого жилья в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Перми сформировали рабочую группу по сносу аварийных многоквартирных домов. Ведомство должен возглавить действующий начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков, указано в постановлении на сайте мэрии. По данным URA.RU, чиновник собирается покинуть занимаемый пост. «Рабочая группа займется сносом аварийных расселенных многоквартирных домов. Возглавит ведомство Станислав Баскаков, зампредседателя назначен заместитель начальника департамента ЖКХ Олег Белоусов, секретарем станет глава отдела департамента ЖКХ по работе с учреждениями и предприятиями Елена Фоминская», — написано в документе. Источники в коммунальной сфере города рассказывали URA.RU, что Баскаков решил уйти со своего поста. Предположительно, он займется частным бизнесом. Редакции агентства не удалось связаться с Баскаковым. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что никакие кадровые решения по этому вопросу не принимались.

В администрации Перми сформировали рабочую группу по сносу аварийных многоквартирных домов. Ведомство должен возглавить действующий начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков, указано в постановлении на сайте мэрии. По данным URA.RU, чиновник собирается покинуть занимаемый пост. «Рабочая группа займется сносом аварийных расселенных многоквартирных домов. Возглавит ведомство Станислав Баскаков, зампредседателя назначен заместитель начальника департамента ЖКХ Олег Белоусов, секретарем станет глава отдела департамента ЖКХ по работе с учреждениями и предприятиями Елена Фоминская», — написано в документе. Источники в коммунальной сфере города рассказывали URA.RU, что Баскаков решил уйти со своего поста. Предположительно, он займется частным бизнесом. Редакции агентства не удалось связаться с Баскаковым. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что никакие кадровые решения по этому вопросу не принимались.