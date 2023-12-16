16 декабря 2023
15 декабря 2023

Сносом аварийных домов в Перми займется чиновник, который хочет покинуть пост

Рабочую группу по сносу аварийных домов в Перми возглавит глава департамента ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Машиностроителей, дом 19. Курган, стена, аварийный дом, трещина, ветхое жилье
Рабочая группа будет заниматься вопросами сноса ветхого жилья в Перми Фото:

В администрации Перми сформировали рабочую группу по сносу аварийных многоквартирных домов. Ведомство должен возглавить действующий начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков, указано в постановлении на сайте мэрии. По данным URA.RU, чиновник собирается покинуть занимаемый пост.

«Рабочая группа займется сносом аварийных расселенных многоквартирных домов. Возглавит ведомство Станислав Баскаков, зампредседателя назначен заместитель начальника департамента ЖКХ Олег Белоусов, секретарем станет глава отдела департамента ЖКХ по работе с учреждениями и предприятиями Елена Фоминская», — написано в документе.

Источники в коммунальной сфере города рассказывали URA.RU, что Баскаков решил уйти со своего поста. Предположительно, он займется частным бизнесом. Редакции агентства не удалось связаться с Баскаковым. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что никакие кадровые решения по этому вопросу не принимались.

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В администрации Перми сформировали рабочую группу по сносу аварийных многоквартирных домов. Ведомство должен возглавить действующий начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков, указано в постановлении на сайте мэрии. По данным URA.RU, чиновник собирается покинуть занимаемый пост. «Рабочая группа займется сносом аварийных расселенных многоквартирных домов. Возглавит ведомство Станислав Баскаков, зампредседателя назначен заместитель начальника департамента ЖКХ Олег Белоусов, секретарем станет глава отдела департамента ЖКХ по работе с учреждениями и предприятиями Елена Фоминская», — написано в документе. Источники в коммунальной сфере города рассказывали URA.RU, что Баскаков решил уйти со своего поста. Предположительно, он займется частным бизнесом. Редакции агентства не удалось связаться с Баскаковым. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что никакие кадровые решения по этому вопросу не принимались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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