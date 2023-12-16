США разозлила дерзость премьера Израиля

17 декабря 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Беньямин Нетаньяху выступил с речью, разозлившей США, 16 декабря Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь отверг идею создания двух государств и уточнил, что страна продолжит держать на контроле безопасность в секторе Газа. Этим израильский лидер подорвал альянс, благодаря которому США поддерживает военную операцию Израиля, сообщил британский телеканал Sky News. «Биньямин Нетаньяху вновь отверг идею создания двух государств и настаивал на том, что Израиль будет иметь постоянный контроль безопасности в секторе Газа. Тем самым он подорвал альянс, посредством которого Америка поддерживает военную операцию Израиля в секторе Газа», — говорится в сообщении. Журналисты уточнили, что нынешняя американская политика рассчитывает на срочную смену руководства в Израиле и Палестине. Они отметили, что США хотят ухода Нетаньяху с поста главы лидера страны. В центре Тель-Авива 9 декабря собрались тысячи активистов с требованием к Нетаньяху начать переговоры с ХАМАС. Митингующие попросили израильское правительство сделать все, чтобы как можно скорее освободить оставшихся заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь отверг идею создания двух государств и уточнил, что страна продолжит держать на контроле безопасность в секторе Газа. Этим израильский лидер подорвал альянс, благодаря которому США поддерживает военную операцию Израиля, сообщил британский телеканал Sky News. «Биньямин Нетаньяху вновь отверг идею создания двух государств и настаивал на том, что Израиль будет иметь постоянный контроль безопасности в секторе Газа. Тем самым он подорвал альянс, посредством которого Америка поддерживает военную операцию Израиля в секторе Газа», — говорится в сообщении. Журналисты уточнили, что нынешняя американская политика рассчитывает на срочную смену руководства в Израиле и Палестине. Они отметили, что США хотят ухода Нетаньяху с поста главы лидера страны. В центре Тель-Авива 9 декабря собрались тысячи активистов с требованием к Нетаньяху начать переговоры с ХАМАС. Митингующие попросили израильское правительство сделать все, чтобы как можно скорее освободить оставшихся заложников.