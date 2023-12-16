16 декабря 2023

США разозлила дерзость премьера Израиля

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Биньямин Нетаньяху. stock, нетаньяху биньямин, stock
Беньямин Нетаньяху выступил с речью, разозлившей США, 16 декабря Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь отверг идею создания двух государств и уточнил, что страна продолжит держать на контроле безопасность в секторе Газа. Этим израильский лидер подорвал альянс, благодаря которому США поддерживает военную операцию Израиля, сообщил британский телеканал Sky News.

«Биньямин Нетаньяху вновь отверг идею создания двух государств и настаивал на том, что Израиль будет иметь постоянный контроль безопасности в секторе Газа. Тем самым он подорвал альянс, посредством которого Америка поддерживает военную операцию Израиля в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что нынешняя американская политика рассчитывает на срочную смену руководства в Израиле и Палестине. Они отметили, что США хотят ухода Нетаньяху с поста главы лидера страны.

В центре Тель-Авива 9 декабря собрались тысячи активистов с требованием к Нетаньяху начать переговоры с ХАМАС. Митингующие попросили израильское правительство сделать все, чтобы как можно скорее освободить оставшихся заложников.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь отверг идею создания двух государств и уточнил, что страна продолжит держать на контроле безопасность в секторе Газа. Этим израильский лидер подорвал альянс, благодаря которому США поддерживает военную операцию Израиля, сообщил британский телеканал Sky News. «Биньямин Нетаньяху вновь отверг идею создания двух государств и настаивал на том, что Израиль будет иметь постоянный контроль безопасности в секторе Газа. Тем самым он подорвал альянс, посредством которого Америка поддерживает военную операцию Израиля в секторе Газа», — говорится в сообщении. Журналисты уточнили, что нынешняя американская политика рассчитывает на срочную смену руководства в Израиле и Палестине. Они отметили, что США хотят ухода Нетаньяху с поста главы лидера страны. В центре Тель-Авива 9 декабря собрались тысячи активистов с требованием к Нетаньяху начать переговоры с ХАМАС. Митингующие попросили израильское правительство сделать все, чтобы как можно скорее освободить оставшихся заложников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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