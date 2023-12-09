09 декабря 2023

В Тель-Авиве тысячи человек потребовали от Нетаньяху начать переговоры с ХАМАС

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Около 130 человек остаются в плену у ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В центре Тель-Авива тысячи активистов собрались на митинг вечером 9 декабря. Они потребовали от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновить переговоры с ХАМАС для освобождения оставшихся заложников.

«Я прошу вас (правительство Израиля — прим. URA.RU) сделать больше для скорейшего освобождения всех остальных. Я прошу вас сделать все, чтобы освободить всех похищенных», — передают РИА Новости обращение одного из участников митинга к израильским властям.

Митинги еженедельно проводит волонтерская организация, которая занимается сопровождением семей заложников. Около 130 человек уже более 60 дней находится в плену ХАМАС. Во время акции семьи похищенных также потребовали от Международного комитета Красного Креста получить доступ к заложникам и информацию об их состоянии.

Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что из сектора Газа освободили всех женщин и детей, ранее взятых в заложники на израильской территории. Оставшиеся заложники — это израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. Переговоров по их освобождению не будет до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки. Нетаньяху обвинил Палестину в нарушении соглашения по обмену пленными и отозвал переговорщиков из Катара.

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В центре Тель-Авива тысячи активистов собрались на митинг вечером 9 декабря. Они потребовали от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновить переговоры с ХАМАС для освобождения оставшихся заложников. «Я прошу вас (правительство Израиля — прим. URA.RU) сделать больше для скорейшего освобождения всех остальных. Я прошу вас сделать все, чтобы освободить всех похищенных», — передают РИА Новости обращение одного из участников митинга к израильским властям. Митинги еженедельно проводит волонтерская организация, которая занимается сопровождением семей заложников. Около 130 человек уже более 60 дней находится в плену ХАМАС. Во время акции семьи похищенных также потребовали от Международного комитета Красного Креста получить доступ к заложникам и информацию об их состоянии. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что из сектора Газа освободили всех женщин и детей, ранее взятых в заложники на израильской территории. Оставшиеся заложники — это израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. Переговоров по их освобождению не будет до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки. Нетаньяху обвинил Палестину в нарушении соглашения по обмену пленными и отозвал переговорщиков из Катара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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