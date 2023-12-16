В Нягани жители жалуются на качество остановок
Житель Нягани (ХМАО) пожаловался на проломленную крышу остановки «Сибиряк». Он просит принять меры по благоустройству остановок.
«Человек прям под тонной снега стоит, авось повезет! Остановка „Сибиряк“. Ответственные службы, примите меры», — комментирует горожанин фото в группе «Нягань [ТН]» ВКонтакте.
URA.RU отправило запрос в администрацию города. Ответ ожидается.
Фото: Нягань [ТН]
Ранее жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса, из-за которого ее ребенку зажало дверями автобуса голову и руки. Инцидент случился на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1
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