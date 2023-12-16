16 декабря 2023
15 декабря 2023

Жители Нягани пожаловались на качество остановок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, арктика, остановка транспорта, мороз, туман
В Нягани жители жалуются на качество остановок Фото:

Житель Нягани (ХМАО) пожаловался на проломленную крышу остановки «Сибиряк». Он просит принять меры по благоустройству остановок.

«Человек прям под тонной снега стоит, авось повезет! Остановка „Сибиряк“. Ответственные службы, примите меры», — комментирует горожанин фото в группе «Нягань [ТН]» ВКонтакте.

URA.RU отправило запрос в администрацию города. Ответ ожидается.

Фото: Нягань [ТН]
Фото: Нягань [ТН]

Ранее жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса, из-за которого ее ребенку зажало дверями автобуса голову и руки. Инцидент случился на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1

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Житель Нягани (ХМАО) пожаловался на проломленную крышу остановки «Сибиряк». Он просит принять меры по благоустройству остановок. «Человек прям под тонной снега стоит, авось повезет! Остановка „Сибиряк“. Ответственные службы, примите меры», — комментирует горожанин фото в группе «Нягань [ТН]» ВКонтакте. URA.RU отправило запрос в администрацию города. Ответ ожидается. Ранее жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса, из-за которого ее ребенку зажало дверями автобуса голову и руки. Инцидент случился на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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