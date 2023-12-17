Путин раскрыл планы по «захвату НАТО»

Путин: слова Байдена о планах РФ захватить НАТО — чушь полная

17 декабря 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что у России нет резона воевать со странами НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова президента США Джо Байдена о том, что если Россию не остановить на Украине, то она нападет на НАТО — являются полной чушью. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Это чушь полная. Думаю, президент Байден понимает это. Это фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Тот опубликовал отрывок интервью в своем telegram-канале. Российский глава подчеркнул, что у страны нет никакого резона воевать с НАТО, в первую очередь из-за того, что для этого нет территориальных претензий. В этом же интервью с Зарубиным Путин признался, что в первые годы своего правления был наивным, несмотря на свой длительный срок работы в силовых структурах. Президент надеялся, что получится наладить отношения с западными странами.

Слова президента США Джо Байдена о том, что если Россию не остановить на Украине, то она нападет на НАТО — являются полной чушью. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Это чушь полная. Думаю, президент Байден понимает это. Это фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Тот опубликовал отрывок интервью в своем telegram-канале. Российский глава подчеркнул, что у страны нет никакого резона воевать с НАТО, в первую очередь из-за того, что для этого нет территориальных претензий. В этом же интервью с Зарубиным Путин признался, что в первые годы своего правления был наивным, несмотря на свой длительный срок работы в силовых структурах. Президент надеялся, что получится наладить отношения с западными странами.