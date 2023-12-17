Путин признался, что был наивным человеком. Видео

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин рассказал, что в первые годы правления сохранял наивность Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что в первые годы правления он сохранял наивность в отношении западных стран. В этом российский глава признался в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Да, определенно наивность присутствовала. Все-таки у меня было навивное представление, что весь мир <…> понимает, что произошло с Россией. Что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит нет основы для конфронтации», — рассказал Владимир Путин о своем мировоззрении в первые годы на президентском посту. Выжимка с интервью опубликована в telegram-канале Павла Зарубина.

Он отметил, что даже опыт работы в силовых структурах не помог ему избавиться от наивности на тот момент. Путин уточнил, что уже тогда страны Запада поддерживали сепаратизм и терроризм на территории РФ.

До этого Путин рассказал на прямой линии, что если бы у него была возможность встретиться с самим собой из начала нулевых, он бы посоветовал себе перестать быть наивным и доверчивым. Также Путин бы сказал своей молодой версии, что тот идет правильной дорогой.

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Президент России Владимир Путин признался, что в первые годы правления он сохранял наивность в отношении западных стран. В этом российский глава признался в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. «Да, определенно наивность присутствовала. Все-таки у меня было навивное представление, что весь мир <…> понимает, что произошло с Россией. Что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит нет основы для конфронтации», — рассказал Владимир Путин о своем мировоззрении в первые годы на президентском посту. Выжимка с интервью опубликована в telegram-канале Павла Зарубина. Он отметил, что даже опыт работы в силовых структурах не помог ему избавиться от наивности на тот момент. Путин уточнил, что уже тогда страны Запада поддерживали сепаратизм и терроризм на территории РФ. До этого Путин рассказал на прямой линии, что если бы у него была возможность встретиться с самим собой из начала нулевых, он бы посоветовал себе перестать быть наивным и доверчивым. Также Путин бы сказал своей молодой версии, что тот идет правильной дорогой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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