Путин признался, что был наивным человеком. Видео

17 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал, что в первые годы правления сохранял наивность Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что в первые годы правления он сохранял наивность в отношении западных стран. В этом российский глава признался в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. «Да, определенно наивность присутствовала. Все-таки у меня было навивное представление, что весь мир <…> понимает, что произошло с Россией. Что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит нет основы для конфронтации», — рассказал Владимир Путин о своем мировоззрении в первые годы на президентском посту. Выжимка с интервью опубликована в telegram-канале Павла Зарубина. Он отметил, что даже опыт работы в силовых структурах не помог ему избавиться от наивности на тот момент. Путин уточнил, что уже тогда страны Запада поддерживали сепаратизм и терроризм на территории РФ. До этого Путин рассказал на прямой линии, что если бы у него была возможность встретиться с самим собой из начала нулевых, он бы посоветовал себе перестать быть наивным и доверчивым. Также Путин бы сказал своей молодой версии, что тот идет правильной дорогой.

Президент России Владимир Путин признался, что в первые годы правления он сохранял наивность в отношении западных стран. В этом российский глава признался в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. «Да, определенно наивность присутствовала. Все-таки у меня было навивное представление, что весь мир <…> понимает, что произошло с Россией. Что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит нет основы для конфронтации», — рассказал Владимир Путин о своем мировоззрении в первые годы на президентском посту. Выжимка с интервью опубликована в telegram-канале Павла Зарубина. Он отметил, что даже опыт работы в силовых структурах не помог ему избавиться от наивности на тот момент. Путин уточнил, что уже тогда страны Запада поддерживали сепаратизм и терроризм на территории РФ. До этого Путин рассказал на прямой линии, что если бы у него была возможность встретиться с самим собой из начала нулевых, он бы посоветовал себе перестать быть наивным и доверчивым. Также Путин бы сказал своей молодой версии, что тот идет правильной дорогой.