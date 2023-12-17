Всех российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ

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Российских пенсионеров хотят освободить от уплаты комиссии за услуги ЖКХ Фото:

В России все пенсионеры будут освобождены от комиссии по оплате услуг ЖКХ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«Все пенсионеры РФ, а не только льготные категории, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ», — отметил Андрей Исаев в беседе с «Интерфакс». Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций, добавил российский политик.

В Госдуме отмечали, что комиссия особенно чувствительна для жителей небольших населенных пунктов, где население «не очень дружит» с цифровыми средствами оплаты. Банки РФ выступили против отмены. По мнению представителей финансовых организаций, это негативно отразится на работе платежных услуг.

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В России все пенсионеры будут освобождены от комиссии по оплате услуг ЖКХ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. «Все пенсионеры РФ, а не только льготные категории, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ», — отметил Андрей Исаев в беседе с «Интерфакс». Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций, добавил российский политик. В Госдуме отмечали, что комиссия особенно чувствительна для жителей небольших населенных пунктов, где население «не очень дружит» с цифровыми средствами оплаты. Банки РФ выступили против отмены. По мнению представителей финансовых организаций, это негативно отразится на работе платежных услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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