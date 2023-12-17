Всех российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ

17 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Российских пенсионеров хотят освободить от уплаты комиссии за услуги ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России все пенсионеры будут освобождены от комиссии по оплате услуг ЖКХ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. «Все пенсионеры РФ, а не только льготные категории, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ», — отметил Андрей Исаев в беседе с «Интерфакс». Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций, добавил российский политик. В Госдуме отмечали, что комиссия особенно чувствительна для жителей небольших населенных пунктов, где население «не очень дружит» с цифровыми средствами оплаты. Банки РФ выступили против отмены. По мнению представителей финансовых организаций, это негативно отразится на работе платежных услуг.

В России все пенсионеры будут освобождены от комиссии по оплате услуг ЖКХ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. «Все пенсионеры РФ, а не только льготные категории, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ», — отметил Андрей Исаев в беседе с «Интерфакс». Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций, добавил российский политик. В Госдуме отмечали, что комиссия особенно чувствительна для жителей небольших населенных пунктов, где население «не очень дружит» с цифровыми средствами оплаты. Банки РФ выступили против отмены. По мнению представителей финансовых организаций, это негативно отразится на работе платежных услуг.