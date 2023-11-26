Банки заявили об опасности отмены комиссии за услуги ЖКХ

РБК: Совет по финансовому рынку выступил против отмены комиссии за ЖКУ
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Отмена комиссии за ЖКУ негативно скажется на банковской платежной системе, уточнили финансисты Фото:

Российские банки выступают против отмены комиссии за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Они считают, что это негативно повлияет на работу платежных услуг, что скажется на качестве банковских переводов. Об этом сообщает Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть законопроект об отмене комиссии за ЖКУ в приоритетном порядке.

«Введение запрета [на комиссию за ЖКУ] приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов. <…> Снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры», — отмечает НСФР. Их отзыв публикует РБК.

По мнению финансистов, из-за отмены комиссии сократится число банковских платежных агентств, которые живут за счет комиссионных отчислений. Это приведет к снижению платежных услуг в целом. Также банки будут вынуждены повысить процентные ставки по кредитам.

Еще в 2020 году Володин призывал рассмотреть возможность отмены комиссии за жилищные услуги для россиян. В ноябре этого года он поручил рассмотреть это в приоритетном порядке. Также в марте многодетным семьям предложили возмещать расходы на ЖКУ в полном объеме.

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Российские банки выступают против отмены комиссии за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Они считают, что это негативно повлияет на работу платежных услуг, что скажется на качестве банковских переводов. Об этом сообщает Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть законопроект об отмене комиссии за ЖКУ в приоритетном порядке. «Введение запрета [на комиссию за ЖКУ] приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов. <…> Снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры», — отмечает НСФР. Их отзыв публикует РБК. По мнению финансистов, из-за отмены комиссии сократится число банковских платежных агентств, которые живут за счет комиссионных отчислений. Это приведет к снижению платежных услуг в целом. Также банки будут вынуждены повысить процентные ставки по кредитам. Еще в 2020 году Володин призывал рассмотреть возможность отмены комиссии за жилищные услуги для россиян. В ноябре этого года он поручил рассмотреть это в приоритетном порядке. Также в марте многодетным семьям предложили возмещать расходы на ЖКУ в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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