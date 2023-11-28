В Госдуме раскрыли важность отмены комиссии при оплате ЖКХ

29 ноября 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Отмена комиссии при оплате ЖКХ поможет жителям маленьких населенных пунктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Взимаемая комиссия при оплате ЖКХ особенно чувствительна для жителей небольших населенных пунктов, так как они «не очень дружат с цифровыми средствами оплаты», где не берут комиссионный процент с граждан. С таким заявлением выступила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «В маленьких городах, во-первых, люди не очень дружат с цифровыми средствами оплаты, во-вторых, там существуют, как правило, два вида оплаты — через Сбер и почту. И они оба берут комиссию», передает слова Светланы Разворотневой издание «Парламентская газета». По ее словам, именно поэтому комиссия чувствительна для жителей маленьких населенных пунктов. Законопроект об отмене комиссий Госдума рассмотрит на следующей неделе. Срок представления поправок к документу продлили до 18 часов 29 ноября. «Продление срока даст возможность внести важные поправки, касающиеся банков», — отметила чиновница. Российские банки уже выступили против отмены комиссии за услуги ЖКХ. По мнению представителей кредитных организаций, это негативно отразится на работе платежных услуг. Еще в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть отмену комиссии за жилищные услуги для россиян.

Взимаемая комиссия при оплате ЖКХ особенно чувствительна для жителей небольших населенных пунктов, так как они «не очень дружат с цифровыми средствами оплаты», где не берут комиссионный процент с граждан. С таким заявлением выступила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «В маленьких городах, во-первых, люди не очень дружат с цифровыми средствами оплаты, во-вторых, там существуют, как правило, два вида оплаты — через Сбер и почту. И они оба берут комиссию», передает слова Светланы Разворотневой издание «Парламентская газета». По ее словам, именно поэтому комиссия чувствительна для жителей маленьких населенных пунктов. Законопроект об отмене комиссий Госдума рассмотрит на следующей неделе. Срок представления поправок к документу продлили до 18 часов 29 ноября. «Продление срока даст возможность внести важные поправки, касающиеся банков», — отметила чиновница. Российские банки уже выступили против отмены комиссии за услуги ЖКХ. По мнению представителей кредитных организаций, это негативно отразится на работе платежных услуг. Еще в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть отмену комиссии за жилищные услуги для россиян.