В Европе у украинских беженцев отбирают детей

«Зеркало недели»: в Европе у украинских беженцев забирают новогорожденных

17 декабря 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Во Франции органы опеки забрали ребенка у украинской матери, но затем вернули обратно Фото: Илья Московец © URA.RU У украинской беженки Людмилы Колтуновской, которая эмигрировала из страны и сейчас проживает в городе Эвре (Франция), местные социальные службы отобрали новорожденного. Они аргументировали это тем, что мама младенца «холодно относится к ребенку». Об этом украинка рассказала изданию «Зеркало недели». Адвокат Марина Семенова сообщила, что такие случаи, когда у беженцев забирают детей в чужой стране не единичные. «Социальная служба в роддоме отобрала новорожденного и передала в приемную семью, обосновав это формулировкой: „Мать холодно относится к ребенку“», — передают авторы украинского издания. Отмечается, что молодой матери 18 лет. Она обратилась в посольство Украины во Франции, а также к волонтерам за помощью. Суд по соответствующему делу состоялся 11 декабря, куда украинская сторона допущена не была, в том числе и адвокаты. При этом суд постановил вернуть ребенка матери. Как рассказала адвокат Марина Семенова, такие случаи, когда у беженцев забирают детей в чужой стране не единичные. Например, подобное было зафиксировано в Эстонии, Дании, Польше, Германии. Беженцы начали мигрировать с Украины после начала российской спецоперации. Европейские страны стали организовывать специальные программы по их поддержке, однако спустя время все больше стран начали ограничивать передвижения украинских мигрантов между странами ЕС. Также снизилось количество выплат по пособиям. Из-за недостаточного финансирования они также рискую остаться без дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У украинской беженки Людмилы Колтуновской, которая эмигрировала из страны и сейчас проживает в городе Эвре (Франция), местные социальные службы отобрали новорожденного. Они аргументировали это тем, что мама младенца «холодно относится к ребенку». Об этом украинка рассказала изданию «Зеркало недели». Адвокат Марина Семенова сообщила, что такие случаи, когда у беженцев забирают детей в чужой стране не единичные. «Социальная служба в роддоме отобрала новорожденного и передала в приемную семью, обосновав это формулировкой: „Мать холодно относится к ребенку“», — передают авторы украинского издания. Отмечается, что молодой матери 18 лет. Она обратилась в посольство Украины во Франции, а также к волонтерам за помощью. Суд по соответствующему делу состоялся 11 декабря, куда украинская сторона допущена не была, в том числе и адвокаты. При этом суд постановил вернуть ребенка матери. Как рассказала адвокат Марина Семенова, такие случаи, когда у беженцев забирают детей в чужой стране не единичные. Например, подобное было зафиксировано в Эстонии, Дании, Польше, Германии. Беженцы начали мигрировать с Украины после начала российской спецоперации. Европейские страны стали организовывать специальные программы по их поддержке, однако спустя время все больше стран начали ограничивать передвижения украинских мигрантов между странами ЕС. Также снизилось количество выплат по пособиям. Из-за недостаточного финансирования они также рискую остаться без дома.