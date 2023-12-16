16 декабря 2023
15 декабря 2023

Почти полсотни жителей СНГ переехали в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Программа переселения позволяет включить в нее близких родственников, проживающих за рубежом Фото:

В Курганскую область за 2023 год переехали или только планируют прибыть в регион на постоянное место жительства 43 гражданина из стран Содружества независимых государств (СНГ). Эта информация опубликована на сайте областного УМВД.

«За 11 месяцев этого года в УМВД России по Курганской области поступило 43 заявления от соотечественников, желающих принять участие в государственной программе (добровольного переселения — прим. URA.RU). Прибывшие граждане занимают вакансии в сферах здравоохранения, образования, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и сферы обслуживания», — указано на сайте ведомства.

Самыми востребованными местами для проживания вновь прибывших граждан стали областной центр, Макушинский и Кетовский округа. За 2022 год в регион из СНГ переехали 134 человека. В полиции подчеркивают, что участникам программы выплачивают пособие на обустройство, компенсируют госпошлины, покрывают расходы на переезд и оказывают другие виды материальной помощи и услуг.

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В Курганскую область за 2023 год переехали или только планируют прибыть в регион на постоянное место жительства 43 гражданина из стран Содружества независимых государств (СНГ). Эта информация опубликована на сайте областного УМВД. «За 11 месяцев этого года в УМВД России по Курганской области поступило 43 заявления от соотечественников, желающих принять участие в государственной программе (добровольного переселения — прим. URA.RU). Прибывшие граждане занимают вакансии в сферах здравоохранения, образования, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и сферы обслуживания», — указано на сайте ведомства. Самыми востребованными местами для проживания вновь прибывших граждан стали областной центр, Макушинский и Кетовский округа. За 2022 год в регион из СНГ переехали 134 человека. В полиции подчеркивают, что участникам программы выплачивают пособие на обустройство, компенсируют госпошлины, покрывают расходы на переезд и оказывают другие виды материальной помощи и услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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