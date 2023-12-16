Почти полсотни жителей СНГ переехали в Курганскую область

17 декабря 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Программа переселения позволяет включить в нее близких родственников, проживающих за рубежом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганскую область за 2023 год переехали или только планируют прибыть в регион на постоянное место жительства 43 гражданина из стран Содружества независимых государств (СНГ). Эта информация опубликована на сайте областного УМВД. «За 11 месяцев этого года в УМВД России по Курганской области поступило 43 заявления от соотечественников, желающих принять участие в государственной программе (добровольного переселения — прим. URA.RU). Прибывшие граждане занимают вакансии в сферах здравоохранения, образования, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и сферы обслуживания», — указано на сайте ведомства. Самыми востребованными местами для проживания вновь прибывших граждан стали областной центр, Макушинский и Кетовский округа. За 2022 год в регион из СНГ переехали 134 человека. В полиции подчеркивают, что участникам программы выплачивают пособие на обустройство, компенсируют госпошлины, покрывают расходы на переезд и оказывают другие виды материальной помощи и услуг.

В Курганскую область за 2023 год переехали или только планируют прибыть в регион на постоянное место жительства 43 гражданина из стран Содружества независимых государств (СНГ). Эта информация опубликована на сайте областного УМВД. «За 11 месяцев этого года в УМВД России по Курганской области поступило 43 заявления от соотечественников, желающих принять участие в государственной программе (добровольного переселения — прим. URA.RU). Прибывшие граждане занимают вакансии в сферах здравоохранения, образования, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и сферы обслуживания», — указано на сайте ведомства. Самыми востребованными местами для проживания вновь прибывших граждан стали областной центр, Макушинский и Кетовский округа. За 2022 год в регион из СНГ переехали 134 человека. В полиции подчеркивают, что участникам программы выплачивают пособие на обустройство, компенсируют госпошлины, покрывают расходы на переезд и оказывают другие виды материальной помощи и услуг.