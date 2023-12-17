Венгрия пообещала не считаться с мнением Евросоюза и сотрудничать с Россией

17 декабря 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Петер Сийярто сообщил, что у Венгрии и РФ рациональное энергетическое сотрудничество Фото: Dean Calma / IAEA Венгрия будет продолжать сотрудничество с Россией. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, на страну не влияет мнение других европейских государств. «На нас не влияет позиция какого-либо другого государства-члена, потому что мы уважаем позицию любого государства-члена <…> Это наша политика, и нас не слишком заботит то, что другие люди думают о нас или о других проблемах», — заявил Сийярто в беседе с французским каналом LCI. Он надеется, что позиция Венгрии в ЕС будет учтена. По его словам, в ЕС есть определенные вопросы, которые требуют единогласного решения. «Пока это не произойдет, решения не будет», — подчеркнул венгерский глава МИД. Он отметил, что если Венгрия прекратит поставки газа из РФ, то страна останется без энергии. Сийярто сообщил, что у России и Венгрии рациональное энергетическое сотрудничество Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не намерена наказывать зарубежные страны, лишая их российского газа. Он отметил, что страна исправно поставляет топливо тем, кто платит за него. Путин подчеркнул, что «Газпром» исполняет свои обязательства перед Европой, передает RT.

Венгрия будет продолжать сотрудничество с Россией. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, на страну не влияет мнение других европейских государств. «На нас не влияет позиция какого-либо другого государства-члена, потому что мы уважаем позицию любого государства-члена <…> Это наша политика, и нас не слишком заботит то, что другие люди думают о нас или о других проблемах», — заявил Сийярто в беседе с французским каналом LCI. Он надеется, что позиция Венгрии в ЕС будет учтена. По его словам, в ЕС есть определенные вопросы, которые требуют единогласного решения. «Пока это не произойдет, решения не будет», — подчеркнул венгерский глава МИД. Он отметил, что если Венгрия прекратит поставки газа из РФ, то страна останется без энергии. Сийярто сообщил, что у России и Венгрии рациональное энергетическое сотрудничество Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не намерена наказывать зарубежные страны, лишая их российского газа. Он отметил, что страна исправно поставляет топливо тем, кто платит за него. Путин подчеркнул, что «Газпром» исполняет свои обязательства перед Европой, передает RT.