Путин: Россия не будет наказывать страны Запада отсутствием газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, добыча, нефть
Россия поставляет газ всем, кто успешно платит за него, подчеркнул Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Россия не планирует наказывать зарубежные страны, лишая их российского газа. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна исправно поставляет топливо тем, кто платит за него.

«Газпром выполняет свои обязательства. Но мы и деньги получаем за транзит. Украина на самом деле потребляет наш газ. Есть газопровод — как только газ вошел, то он расходится на всей территории страны. Зачем нам Венгрию наказывать или словакию? У нас нет такой цели», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. URA.RU проводит трансляцию данного мероприятия.

Путин также отметил, что на сегодня создаются новые точки экономического роста в различных частях света. Президент пожелал здоровья всем, кто использует российский газ и исправно платит за него. В настоящий момент ситуация с российским газом в стране — стабильная.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не планирует наказывать зарубежные страны, лишая их российского газа. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна исправно поставляет топливо тем, кто платит за него. «Газпром выполняет свои обязательства. Но мы и деньги получаем за транзит. Украина на самом деле потребляет наш газ. Есть газопровод — как только газ вошел, то он расходится на всей территории страны. Зачем нам Венгрию наказывать или словакию? У нас нет такой цели», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. URA.RU проводит трансляцию данного мероприятия. Путин также отметил, что на сегодня создаются новые точки экономического роста в различных частях света. Президент пожелал здоровья всем, кто использует российский газ и исправно платит за него. В настоящий момент ситуация с российским газом в стране — стабильная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...