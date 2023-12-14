Путин: Россия не будет наказывать страны Запада отсутствием газа

14 декабря 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Россия поставляет газ всем, кто успешно платит за него, подчеркнул Владимир Путин Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Россия не планирует наказывать зарубежные страны, лишая их российского газа. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна исправно поставляет топливо тем, кто платит за него. «Газпром выполняет свои обязательства. Но мы и деньги получаем за транзит. Украина на самом деле потребляет наш газ. Есть газопровод — как только газ вошел, то он расходится на всей территории страны. Зачем нам Венгрию наказывать или словакию? У нас нет такой цели», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. URA.RU проводит трансляцию данного мероприятия. Путин также отметил, что на сегодня создаются новые точки экономического роста в различных частях света. Президент пожелал здоровья всем, кто использует российский газ и исправно платит за него. В настоящий момент ситуация с российским газом в стране — стабильная.

Россия не планирует наказывать зарубежные страны, лишая их российского газа. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна исправно поставляет топливо тем, кто платит за него. «Газпром выполняет свои обязательства. Но мы и деньги получаем за транзит. Украина на самом деле потребляет наш газ. Есть газопровод — как только газ вошел, то он расходится на всей территории страны. Зачем нам Венгрию наказывать или словакию? У нас нет такой цели», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. URA.RU проводит трансляцию данного мероприятия. Путин также отметил, что на сегодня создаются новые точки экономического роста в различных частях света. Президент пожелал здоровья всем, кто использует российский газ и исправно платит за него. В настоящий момент ситуация с российским газом в стране — стабильная.