Костомаров впервые после ампутации стоп выступил в ледовом шоу

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров вышел на лед в паре со своей супругой Оксаной Домниной Фото:
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Фигурист Роман Костомаров принял участие в шоу, посвященном 50-летию спортсмена Ильи Авербуха. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия. Это стало первым выходом Костомарова на лед в шоу после ампутации стоп.

«В воскресенье Костомаров с командой Авербуха стал участником юбилейного шоу на льду московской „ВТБ-Арены“», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Костомаров вышел на лед в паре со своей супругой Оксаной Домниной.

Фигурист в январе этого года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой оказался в реанимации, передает RT. Из-за осложнений ему ампутировали конечности. Костомаров подчеркнул, что поддержка и любовь семьи помогли ему справиться со сложностями и вернуться к жизни. В настоящее время он проходит восстановление с помощью протезов для конечностей.

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Фигурист Роман Костомаров принял участие в шоу, посвященном 50-летию спортсмена Ильи Авербуха. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия. Это стало первым выходом Костомарова на лед в шоу после ампутации стоп. «В воскресенье Костомаров с командой Авербуха стал участником юбилейного шоу на льду московской „ВТБ-Арены“», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Костомаров вышел на лед в паре со своей супругой Оксаной Домниной. Фигурист в январе этого года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой оказался в реанимации, передает RT. Из-за осложнений ему ампутировали конечности. Костомаров подчеркнул, что поддержка и любовь семьи помогли ему справиться со сложностями и вернуться к жизни. В настоящее время он проходит восстановление с помощью протезов для конечностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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