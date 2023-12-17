Развлечения Знаменитости Костомаров впервые после ампутации стоп выступил в ледовом шоу 17 декабря 2023 в 17:37 Размер текста - 17 + Роман Костомаров вышел на лед в паре со своей супругой Оксаной Домниной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигурист Роман Костомаров принял участие в шоу, посвященном 50-летию спортсмена Ильи Авербуха. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия. Это стало первым выходом Костомарова на лед в шоу после ампутации стоп. «В воскресенье Костомаров с командой Авербуха стал участником юбилейного шоу на льду московской „ВТБ-Арены“», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Костомаров вышел на лед в паре со своей супругой Оксаной Домниной. Фигурист в январе этого года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой оказался в реанимации, передает RT. Из-за осложнений ему ампутировали конечности. Костомаров подчеркнул, что поддержка и любовь семьи помогли ему справиться со сложностями и вернуться к жизни. В настоящее время он проходит восстановление с помощью протезов для конечностей. Фигурист Роман Костомаров принял участие в шоу, посвященном 50-летию спортсмена Ильи Авербуха. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия. Это стало первым выходом Костомарова на лед в шоу после ампутации стоп. «В воскресенье Костомаров с командой Авербуха стал участником юбилейного шоу на льду московской „ВТБ-Арены“», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Костомаров вышел на лед в паре со своей супругой Оксаной Домниной. Фигурист в январе этого года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой оказался в реанимации, передает RT. Из-за осложнений ему ампутировали конечности. Костомаров подчеркнул, что поддержка и любовь семьи помогли ему справиться со сложностями и вернуться к жизни. В настоящее время он проходит восстановление с помощью протезов для конечностей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям