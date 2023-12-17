Костомаров впервые после ампутации стоп выступил в ледовом шоу

Фигурист Роман Костомаров принял участие в шоу, посвященном 50-летию спортсмена Ильи Авербуха. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия. Это стало первым выходом Костомарова на лед в шоу после ампутации стоп.
«В воскресенье Костомаров с командой Авербуха стал участником юбилейного шоу на льду московской „ВТБ-Арены“», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Костомаров вышел на лед в паре со своей супругой Оксаной Домниной.
Фигурист в январе этого года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой оказался в реанимации, передает RT. Из-за осложнений ему ампутировали конечности. Костомаров подчеркнул, что поддержка и любовь семьи помогли ему справиться со сложностями и вернуться к жизни. В настоящее время он проходит восстановление с помощью протезов для конечностей.
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