Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет за колбасу

Путин сообщил, что РФ будет только суверенной и самодостаточной державой
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Россия не обменяет свой суверенитет на колбасу. Об этом сообщил российский глава Владимир Путин.
«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — заявил Путин на съезде партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он призвал помнить и не забывать, что РФ будет только суверенной и самодостаточной державой.
Ранее Путин сообщил о своих задачах на новый президентский срок. По его словам, Россия не сможет существовать без развития технологической независимости, укрепления суверенитета и безопасности страны.
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