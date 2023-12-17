Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет за колбасу

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин сообщил, что РФ будет только суверенной и самодостаточной державой Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Россия не обменяет свой суверенитет на колбасу. Об этом сообщил российский глава Владимир Путин.

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — заявил Путин на съезде партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он призвал помнить и не забывать, что РФ будет только суверенной и самодостаточной державой.

Ранее Путин сообщил о своих задачах на новый президентский срок. По его словам, Россия не сможет существовать без развития технологической независимости, укрепления суверенитета и безопасности страны.

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Россия не обменяет свой суверенитет на колбасу. Об этом сообщил российский глава Владимир Путин. «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — заявил Путин на съезде партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он призвал помнить и не забывать, что РФ будет только суверенной и самодостаточной державой. Ранее Путин сообщил о своих задачах на новый президентский срок. По его словам, Россия не сможет существовать без развития технологической независимости, укрепления суверенитета и безопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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