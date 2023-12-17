Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет за колбасу

17 декабря 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Путин сообщил, что РФ будет только суверенной и самодостаточной державой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Россия не обменяет свой суверенитет на колбасу. Об этом сообщил российский глава Владимир Путин. «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — заявил Путин на съезде партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он призвал помнить и не забывать, что РФ будет только суверенной и самодостаточной державой. Ранее Путин сообщил о своих задачах на новый президентский срок. По его словам, Россия не сможет существовать без развития технологической независимости, укрепления суверенитета и безопасности страны.

Россия не обменяет свой суверенитет на колбасу. Об этом сообщил российский глава Владимир Путин. «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — заявил Путин на съезде партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он призвал помнить и не забывать, что РФ будет только суверенной и самодостаточной державой. Ранее Путин сообщил о своих задачах на новый президентский срок. По его словам, Россия не сможет существовать без развития технологической независимости, укрепления суверенитета и безопасности страны.