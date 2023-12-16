16 декабря 2023

Причины смерти школьника на соревнованиях выясняет прокуратура Первоуральска

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, прокуратура, прокурор
Погибший на соревнованиях школьник пропустил несколько ударов Фото:

Прокуратура Первоуральска организовала проверку из-за смерти 14-летнего школьника на соревнованиях по боксу. Мальчик потерял сознание во время матча после нескольких пропущенных ударов. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи с гибелью подростка на соревнованиях по боксу <…> 17 декабря подросток в финальном раунде после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Мальчик принимал участие в открытом первенстве по боксу в течение двух дней, выигрывая все раунды.

В ходе надзорных мероприятий дадут правовую оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также прокуратура оценит оказание своевременности медицинской помощи на соревнованиях.

Ранее телекомпания «Первоуральск» сообщала, что организаторы вызвали бригаду скорой помощи, в машине которой подросток скончался. У мальчика были все необходимые документы и справки для допуска к состязаниям.

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Прокуратура Первоуральска организовала проверку из-за смерти 14-летнего школьника на соревнованиях по боксу. Мальчик потерял сознание во время матча после нескольких пропущенных ударов. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи с гибелью подростка на соревнованиях по боксу <…> 17 декабря подросток в финальном раунде после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Мальчик принимал участие в открытом первенстве по боксу в течение двух дней, выигрывая все раунды. В ходе надзорных мероприятий дадут правовую оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также прокуратура оценит оказание своевременности медицинской помощи на соревнованиях. Ранее телекомпания «Первоуральск» сообщала, что организаторы вызвали бригаду скорой помощи, в машине которой подросток скончался. У мальчика были все необходимые документы и справки для допуска к состязаниям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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