Причины смерти школьника на соревнованиях выясняет прокуратура Первоуральска

17 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Погибший на соревнованиях школьник пропустил несколько ударов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Первоуральска организовала проверку из-за смерти 14-летнего школьника на соревнованиях по боксу. Мальчик потерял сознание во время матча после нескольких пропущенных ударов. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи с гибелью подростка на соревнованиях по боксу <…> 17 декабря подросток в финальном раунде после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Мальчик принимал участие в открытом первенстве по боксу в течение двух дней, выигрывая все раунды. В ходе надзорных мероприятий дадут правовую оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также прокуратура оценит оказание своевременности медицинской помощи на соревнованиях. Ранее телекомпания «Первоуральск» сообщала, что организаторы вызвали бригаду скорой помощи, в машине которой подросток скончался. У мальчика были все необходимые документы и справки для допуска к состязаниям.

Прокуратура Первоуральска организовала проверку из-за смерти 14-летнего школьника на соревнованиях по боксу. Мальчик потерял сознание во время матча после нескольких пропущенных ударов. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи с гибелью подростка на соревнованиях по боксу <…> 17 декабря подросток в финальном раунде после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Мальчик принимал участие в открытом первенстве по боксу в течение двух дней, выигрывая все раунды. В ходе надзорных мероприятий дадут правовую оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также прокуратура оценит оказание своевременности медицинской помощи на соревнованиях. Ранее телекомпания «Первоуральск» сообщала, что организаторы вызвали бригаду скорой помощи, в машине которой подросток скончался. У мальчика были все необходимые документы и справки для допуска к состязаниям.