Пьяный мигрант устроил смертельное ДТП в Ленобласти, пытаясь скрыться от ДПС. Видео

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Виновник в ДТП не пострадал в аварии Фото:

В Ленинградской области водитель автомобиля Hyundai Solaris, пытаясь скрыться от полицейских, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с автомобилем «Жигули», который двигался со встречном направлении. Виновником ДТП стал 34-летний пьяный мигрант, живущий в России нелегально.

«„Солярис“ ехал на большой скорости, пытаясь скрыться от погони, и на повороте врезался во встречный ВАЗ», — говорится в сообщении ГУ МВД региона, передает «Фонтанка». В момент ДТП 61-летний водитель «Жигулей» получил травмы и был доставлен в реанимацию, а пассажирка, 55-летняя женщина, погибла на месте.

Виновный водитель не пострадал в аварии. Он был задержан.

Ранее в Челябинске произошло ДТП, в котором погибла женщина. 29-летний мигрант, управляя автомобилем Daewoo Gentra, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Mitsubishi Legnum и столкнулся с ним.

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В Ленинградской области водитель автомобиля Hyundai Solaris, пытаясь скрыться от полицейских, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с автомобилем «Жигули», который двигался со встречном направлении. Виновником ДТП стал 34-летний пьяный мигрант, живущий в России нелегально. «„Солярис“ ехал на большой скорости, пытаясь скрыться от погони, и на повороте врезался во встречный ВАЗ», — говорится в сообщении ГУ МВД региона, передает «Фонтанка». В момент ДТП 61-летний водитель «Жигулей» получил травмы и был доставлен в реанимацию, а пассажирка, 55-летняя женщина, погибла на месте. Виновный водитель не пострадал в аварии. Он был задержан. Ранее в Челябинске произошло ДТП, в котором погибла женщина. 29-летний мигрант, управляя автомобилем Daewoo Gentra, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Mitsubishi Legnum и столкнулся с ним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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