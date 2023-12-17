В Ленинградской области водитель автомобиля Hyundai Solaris, пытаясь скрыться от полицейских, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с автомобилем «Жигули», который двигался со встречном направлении. Виновником ДТП стал 34-летний пьяный мигрант, живущий в России нелегально.
«„Солярис“ ехал на большой скорости, пытаясь скрыться от погони, и на повороте врезался во встречный ВАЗ», — говорится в сообщении ГУ МВД региона, передает «Фонтанка». В момент ДТП 61-летний водитель «Жигулей» получил травмы и был доставлен в реанимацию, а пассажирка, 55-летняя женщина, погибла на месте.
Виновный водитель не пострадал в аварии. Он был задержан.
Ранее в Челябинске произошло ДТП, в котором погибла женщина. 29-летний мигрант, управляя автомобилем Daewoo Gentra, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Mitsubishi Legnum и столкнулся с ним.
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