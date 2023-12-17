Происшествия ДТП Пьяный мигрант устроил смертельное ДТП в Ленобласти, пытаясь скрыться от ДПС. Видео 17 декабря 2023 в 19:55 Размер текста - 17 + Виновник в ДТП не пострадал в аварии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ленинградской области водитель автомобиля Hyundai Solaris, пытаясь скрыться от полицейских, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с автомобилем «Жигули», который двигался со встречном направлении. Виновником ДТП стал 34-летний пьяный мигрант, живущий в России нелегально. «„Солярис“ ехал на большой скорости, пытаясь скрыться от погони, и на повороте врезался во встречный ВАЗ», — говорится в сообщении ГУ МВД региона, передает «Фонтанка». В момент ДТП 61-летний водитель «Жигулей» получил травмы и был доставлен в реанимацию, а пассажирка, 55-летняя женщина, погибла на месте. Виновный водитель не пострадал в аварии. Он был задержан. Ранее в Челябинске произошло ДТП, в котором погибла женщина. 29-летний мигрант, управляя автомобилем Daewoo Gentra, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Mitsubishi Legnum и столкнулся с ним. В Ленинградской области водитель автомобиля Hyundai Solaris, пытаясь скрыться от полицейских, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с автомобилем «Жигули», который двигался со встречном направлении. Виновником ДТП стал 34-летний пьяный мигрант, живущий в России нелегально. «„Солярис“ ехал на большой скорости, пытаясь скрыться от погони, и на повороте врезался во встречный ВАЗ», — говорится в сообщении ГУ МВД региона, передает «Фонтанка». В момент ДТП 61-летний водитель «Жигулей» получил травмы и был доставлен в реанимацию, а пассажирка, 55-летняя женщина, погибла на месте. Виновный водитель не пострадал в аварии. Он был задержан. Ранее в Челябинске произошло ДТП, в котором погибла женщина. 29-летний мигрант, управляя автомобилем Daewoo Gentra, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Mitsubishi Legnum и столкнулся с ним. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям