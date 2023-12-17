Буданов заявил, что на Украине продолжится насильная мобилизация

Принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, ВСУ несут большие потери.
«Без мобилизации невозможно. <…>. 1,1 миллиона человек не покроет никакой рекрутинг. У нас нет столько людей», — заявил Буданов, его слова приводит «Страна.ua». Он отметил, что ВСУ продолжают терять большое количество солдат, поэтому войскам не хватает сил.
Буданов подчеркнул, что «все, кто хотел», отправились в армию в первые полгода. По его словам, на данный момент жители Украины не мотивированы участвовать в боевых действиях и пытаются всячески избежать мобилизации. Он признал, что украинцы болеют за страну, однако только на словах.
Ранее военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что мобилизационный ресурс Украины уменьшился в два раза. По его словам, у ВСУ большие потери.
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