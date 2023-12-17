РБК-Украина: в кабинете у Залужного нашли прослушку

Определить установщика в кабинете Валерия Залужного не удалось
В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в военных кругах.
«Обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика. Устройства обнаружили сегодня при подготовке помещения к работе», — пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.
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