17 декабря 2023

РБК-Украина: в кабинете у Залужного нашли прослушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Определить установщика в кабинете Валерия Залужного не удалось Фото:

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в военных кругах.

«Обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика. Устройства обнаружили сегодня при подготовке помещения к работе», — пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

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В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в военных кругах. «Обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика. Устройства обнаружили сегодня при подготовке помещения к работе», — пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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