РБК-Украина: в кабинете у Залужного нашли прослушку

17 декабря 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Определить установщика в кабинете Валерия Залужного не удалось Фото: Официальный сайт президента Украины В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в военных кругах. «Обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика. Устройства обнаружили сегодня при подготовке помещения к работе», — пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в военных кругах. «Обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика. Устройства обнаружили сегодня при подготовке помещения к работе», — пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.