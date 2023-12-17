В мире Украина «Украинская правда»: у подчиненных Залужного нашли прослушку 18 декабря 2023 в 01:19 Размер текста - 17 + Прослушку обнаружили и у сотрудников Валерия Залужного Фото: Официальный сайт президента Украины Прослушивающие устройства были найдены не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но и у его сотрудников. Об этом сообщили источники. «Найдены прослушивающие устройства. Они были и у сотрудников Валерия Залужного», — написало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. Ранее прослушку обнаружили в кабинете главкома ВСУ Залужного. Обнаруженные устройства изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика, сообщало издание РБК-Украина. Прослушивающие устройства были найдены не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но и у его сотрудников. Об этом сообщили источники. «Найдены прослушивающие устройства. Они были и у сотрудников Валерия Залужного», — написало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. Ранее прослушку обнаружили в кабинете главкома ВСУ Залужного. Обнаруженные устройства изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика, сообщало издание РБК-Украина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям