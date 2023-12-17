17 декабря 2023

«Украинская правда»: у подчиненных Залужного нашли прослушку

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Прослушку обнаружили и у сотрудников Валерия Залужного Фото:

Прослушивающие устройства были найдены не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но и у его сотрудников. Об этом сообщили источники.

«Найдены прослушивающие устройства. Они были и у сотрудников Валерия Залужного», — написало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Ранее прослушку обнаружили в кабинете главкома ВСУ Залужного. Обнаруженные устройства изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика, сообщало издание РБК-Украина.

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Прослушивающие устройства были найдены не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но и у его сотрудников. Об этом сообщили источники. «Найдены прослушивающие устройства. Они были и у сотрудников Валерия Залужного», — написало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. Ранее прослушку обнаружили в кабинете главкома ВСУ Залужного. Обнаруженные устройства изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика, сообщало издание РБК-Украина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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