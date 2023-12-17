«Украинская правда»: у подчиненных Залужного нашли прослушку

Прослушку обнаружили и у сотрудников Валерия Залужного
Прослушивающие устройства были найдены не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но и у его сотрудников. Об этом сообщили источники.
«Найдены прослушивающие устройства. Они были и у сотрудников Валерия Залужного», — написало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Ранее прослушку обнаружили в кабинете главкома ВСУ Залужного. Обнаруженные устройства изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет определить установщика, сообщало издание РБК-Украина.
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