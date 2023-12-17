На Украине признались об утечке секретных планов ВСУ

Утечка секретной информации из военных штабов на Украине уже имела место быть. Об этом заявила бывший заместитель министра обороны страны Анна Маляр, комментируя сообщение об обнаружении «прослушки» у главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
«То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да», — написала она в своем telegram-канале. Военная тайна несколько раз становилась публичной.
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после нахождения «прослушки» у Залужного. По данным спецслужбы, ее нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое могло использоваться для работы. Устройство было в нерабочем состоянии.
В августе 2022 года СБУ начала расследование в отношении некого высокопоставленного военного, который допустил утечку секретной информации о планах ВСУ. Утечка такого рода информации могла сорвать планы Украины, поскольку российские военные имели бы возможность скорректировать свои действия и использовать эту информацию против ВСУ. Об этом заявила Маляр.
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