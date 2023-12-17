17 декабря 2023

На Украине признались об утечке секретных планов ВСУ

Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила о постоянной прослушке штабов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, флаг, всу, украинские военные, stock
Военная тайна на Украине несколько раз становилась публичной Фото:

Утечка секретной информации из военных штабов на Украине уже имела место быть. Об этом заявила бывший заместитель министра обороны страны Анна Маляр, комментируя сообщение об обнаружении «прослушки» у главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да», — написала она в своем telegram-канале. Военная тайна несколько раз становилась публичной.

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после нахождения «прослушки» у Залужного. По данным спецслужбы, ее нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое могло использоваться для работы. Устройство было в нерабочем состоянии.

В августе 2022 года СБУ начала расследование в отношении некого высокопоставленного военного, который допустил утечку секретной информации о планах ВСУ. Утечка такого рода информации могла сорвать планы Украины, поскольку российские военные имели бы возможность скорректировать свои действия и использовать эту информацию против ВСУ. Об этом заявила Маляр.

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Утечка секретной информации из военных штабов на Украине уже имела место быть. Об этом заявила бывший заместитель министра обороны страны Анна Маляр, комментируя сообщение об обнаружении «прослушки» у главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. «То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да», — написала она в своем telegram-канале. Военная тайна несколько раз становилась публичной. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после нахождения «прослушки» у Залужного. По данным спецслужбы, ее нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое могло использоваться для работы. Устройство было в нерабочем состоянии. В августе 2022 года СБУ начала расследование в отношении некого высокопоставленного военного, который допустил утечку секретной информации о планах ВСУ. Утечка такого рода информации могла сорвать планы Украины, поскольку российские военные имели бы возможность скорректировать свои действия и использовать эту информацию против ВСУ. Об этом заявила Маляр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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