В России выросли цены на технику популярных брендов на 10% к Новому году

В России в декабре средняя цена на ноутбуки выросла на 10%. Об этом сообщил представитель российского вендора Fplus Артур Махлаюк.
«Средняя цена на ноутбуки в декабре выросла на 10% по сравнению со средней ценой на устройства в течение года — с 60 700 рублей до 65 600—66 000 рублей к началу декабря», — передает слова Махалюка газета «Ведомости». В материале уточняется, что цены поднялись не на все брендовые ноутбуки.
Отмечается, что цены выросли практически на все ноутбуки. По сравнению с сентябрем-октябрем ценники стали больше на 10-15%, подтверждает главный редактор технологического издания Ferra.ru Евгений Харитонов.
По данным представителей крупных дистрибьюторов электроники — Wildberries — и операторов Tele2, в декабре 2023 года средняя цена смартфона составит около 26—27 тысяч рублей. Это на 15—20% выше, чем в декабре 2022 года.
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