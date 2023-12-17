В России выросли цены на технику популярных брендов на 10% к Новому году

18 декабря 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Средняя цена на ноутбуки в декабре выросла с 60 тысяч до 65 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В России в декабре средняя цена на ноутбуки выросла на 10%. Об этом сообщил представитель российского вендора Fplus Артур Махлаюк. «Средняя цена на ноутбуки в декабре выросла на 10% по сравнению со средней ценой на устройства в течение года — с 60 700 рублей до 65 600—66 000 рублей к началу декабря», — передает слова Махалюка газета «Ведомости». В материале уточняется, что цены поднялись не на все брендовые ноутбуки. Отмечается, что цены выросли практически на все ноутбуки. По сравнению с сентябрем-октябрем ценники стали больше на 10-15%, подтверждает главный редактор технологического издания Ferra.ru Евгений Харитонов. По данным представителей крупных дистрибьюторов электроники — Wildberries — и операторов Tele2, в декабре 2023 года средняя цена смартфона составит около 26—27 тысяч рублей. Это на 15—20% выше, чем в декабре 2022 года.

В России в декабре средняя цена на ноутбуки выросла на 10%. Об этом сообщил представитель российского вендора Fplus Артур Махлаюк. «Средняя цена на ноутбуки в декабре выросла на 10% по сравнению со средней ценой на устройства в течение года — с 60 700 рублей до 65 600—66 000 рублей к началу декабря», — передает слова Махалюка газета «Ведомости». В материале уточняется, что цены поднялись не на все брендовые ноутбуки. Отмечается, что цены выросли практически на все ноутбуки. По сравнению с сентябрем-октябрем ценники стали больше на 10-15%, подтверждает главный редактор технологического издания Ferra.ru Евгений Харитонов. По данным представителей крупных дистрибьюторов электроники — Wildberries — и операторов Tele2, в декабре 2023 года средняя цена смартфона составит около 26—27 тысяч рублей. Это на 15—20% выше, чем в декабре 2022 года.